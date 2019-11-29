Девушка-нардеп от "Слуги народа" страстно поцеловала женщину. Фото

В сети появилась фотография поцелуя 28-летней главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько с другой девушкой.

Кадр опубликовал в своем Telegram-каналенародный депутат VIII созыва от Радикальной Партии Игорь Мосийчук. При этом, кто вторая девушка на фото, он не указал.

"Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья!" – написал Мосийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ясько может стать новой главой Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики. Она ранее училась в Москве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!