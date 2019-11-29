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29 ноября • обновлено в 10:36
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Девушка-нардеп от "Слуги народа" страстно поцеловала женщину. Фото

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В сети появилась фотография поцелуя 28-летней главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько с другой девушкой.

Кадр опубликовал в своем Telegram-каналенародный депутат VIII созыва от Радикальной Партии Игорь Мосийчук. При этом, кто вторая девушка на фото, он не указал.

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"Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАСЕ. Теперь живите с этим, друзья!" – написал Мосийчук.

Девушка-нардеп от "Слуги народа" страстно поцеловала женщину. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Ясько может стать новой главой Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики. Она ранее училась в Москве.

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Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
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