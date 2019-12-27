"Цементирует неприкасаемость": Вакарчук обрушился с критикой на реформы Зеленского

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации "очень опасным".

Такое мнение он высказал в интервью изданию OBOZREVATEL. Политик также посоветовал власти "говорить прямо", что "они хотят принять закон о централизации власти".

"С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть", – считает музыкант.

Вакарчук раскритиковал и другую реформу команды президента. "Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость", – утверждает он.

Депутат отметил, что цель децентрализации в "поиске баланса между независимостью и возможностью выполнять свои действия со стороны местных властей, и возможностью центральной власти их контролировать".

"Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику. Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы.

Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком", – заявил Вакарчук.

Вакарчук и Зеленский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию.

Документ предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144. В нем не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

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