Децентрализация в Украине: Комитет Рады не принял законопроект Зеленского

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал проект изменений в Конституцию относительно децентрализации в Украине.

"За" решение комитета по законопроекту №2598 проголосовали 11 членов, "против" двое, шестеро воздержались. Об этом сообщает УП со ссылкой на заседание комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти, внесенный президентом Владимиром Зеленским, включить в повестку дня сессии Верховной Рады и направить в Конституционный Суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157, 158 Конституции Украины. Направить это заключение Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики...Решение не принято", – цитируют журналисты заседание.

Владимир Зеленский внес законопроект, который предлагает изменить Конституцию Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, законопроект президента Владимира Зеленского предлагает изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144. В документе не упоминается предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям или отдельным их регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

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