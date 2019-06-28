Дети – не граждане Украины? Зеленский жестко облажался в видеопоздравлении с Днем Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня в поздравлении украинцев с Днем Конституции заявил, что нужно создать отдельный документ для детей, которые пока гражданами страны не являются.

Соответствующее обращения появилось на странице главы государства в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, дсокролльте нвоость до конца).

"Напоследок хочу рассказать вам об очень хорошей нашей инициативе – создании книги "Конституция для самых маленьких" для наших будущих граждан", – поделился Зеленский, допустив грубую ошибку.

Владимир Зеленский Скриншот из видео

Отметим, Закон Украины "О гражданстве" гласит, что ребенок, рожденный в Украине, сразу становится ее гражданином.

Скриншот

Пользователи в комментариях также указали президенту на оплошность и посоветовали прочитать Конституцию полностью, чтобы не допускать таких конфузов в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский объявил флешмоб ко Дню Конституции, из-за чего подвергся критике в соцсетях.

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