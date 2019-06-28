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Дети – не граждане Украины? Зеленский жестко облажался в видеопоздравлении с Днем Конституции

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня в поздравлении украинцев с Днем Конституции заявил, что нужно создать отдельный документ для детей, которые пока гражданами страны не являются.

Соответствующее обращения появилось на странице главы государства в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, дсокролльте нвоость до конца).

"Напоследок хочу рассказать вам об очень хорошей нашей инициативе – создании книги "Конституция для самых маленьких" для наших будущих граждан", – поделился Зеленский, допустив грубую ошибку.

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"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот из видео

Отметим, Закон Украины "О гражданстве" гласит, что ребенок, рожденный в Украине, сразу становится ее гражданином.

Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции

Скриншот

Пользователи в комментариях также указали президенту на оплошность и посоветовали прочитать Конституцию полностью, чтобы не допускать таких конфузов в будущем.

Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции
Дети – не граждане? Зеленский жестко облажался в День Конституции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский объявил флешмоб ко Дню Конституции, из-за чего подвергся критике в соцсетях.

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Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Шаурма,фонтаны,феня,букварик,губки бантиком ,брови домиком. Просрали Украину. 73% должны сидеть тихо и не включать свои дурные кастрюли.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
И это ЮРИСТ по профессии, бедная наша страна, хотя... смотря на то, что у нас 74% слабоумных - какой президент, такая и страна!
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Харченко Александр
Харченко Александр
По мнению зеленского, в Украине все - президенты, но не все президенты - граждане...Шизофренический маразм.
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