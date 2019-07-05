Дети экс-регионалов и миллионеров: чьи родственники баллотируются в Раду

Украинцы давно уже привыкли к семейным подрядам. Зайдя в политику и получив доступ к финансовым потокам, родители тянут за собой детей и других родственников.

Чаще всего родственников пытаются посадить где-то на хлебное место, но некоторые решают осесть в Раде, пишет ЦензорНет.

В 2012 за места в Раде боролись минимум 70 родственников – Порошенко, Калетник, Клюевы, Азаровы, Табаловы (те что "Волошкове поле"), Тягнибоки, Звягильский с зятем и Павелко с тестем. И много других.

За семь лет этот тренд не изменился, просто изменились носители франшизы на попадание в Раду. И теперь первенство здесь принадлежит президентской "Слуге народа".

Пока самый известный скандал с возможным приобретением места в списке касается некой Ирины Панченко. По разным версиям, место в списке девушке купил папа-бизнесмен или поклонник. Правда, сама Панченко говорит, что место получила за то, что отработала в штабе Зеленского по Львовской области.

Второй известный ребенок, вылетевший из списка "Слуг" – Роман Карбаджак. Проблема оказалась в том, что его отец на последних выборах работал на Петра Порошенко.

Но эти двое – только вершина айсберга.

При этом только в малой части детской группы "Слуги народа" является их история селфмейкерства.

Дмитрий Разумков (1 номер) – сын покойного Александра Разумкова, первого помощника Леонида Кучмы, заместителя секретаря СНБО и одного из лучших украинских экспертов. Впрочем его отец умер, когда Разумкову было 17.

Дмитрий Разумков

Святослав Юраш (27) – один из тех, кто обеспечил представительство команды Владимира Зеленского в телеэфирах в президентскую кампанию. Юраш – сын Андрея Юраша, главы департамента по делам религий Минкульта, человека, который много сделал для того, чтобы Украина получила Томос. Но его сын после Майдана, где делал медийные проекты, направленные на молодежную поддержку за рубежом, оказался недовольным работой власти и ушел в команду Зеленского.

Иван Юнаков (64) – архитектор и дизайнер, сын известного киевского архитектора Сергея Юнакова. В интервью Юнаков-младший не раз говорил, что отец не заставлял его выбирать именно такую профессию, но значение его в своей творческой жизни не возражает. Как познакомились Зеленский и Юнаков неизвестно, но теперь он проектирует изменения Украинского дома под Офис президента.

Иван Юнаков

Ольга Коваль (58) – руководитель киевского областного отделения партии. Несколько месяцев назад на вопрос, как Коваль (доцент Национального университета пищевых технологий) попала в команду Зе!, она ответила:

"Со своим предложением обратилась к Максиму Ткаченко – генеральному директору компании "Квартал-Концерт", с которым была знакома. Так я и присоединилась к волонтерского движения в поддержку Владимира Зеленского".

Впрочем сейчас областные СМИ все чаще пишут, что на самом деле штабом в области руководит не Ольга, а ее отец – Владимир Коваль. Он депутат Киевского облсовета от "Сильной Украины", который работал в Киевской облгосадминистрации и был уволен за коррупционного скандала.

За неделю Ольга Коваль не нашла времени ответить на вопрос, правда ли это, или клевета.

Дарья Володина (66) – выступает на телеканалах как политолог, основательница ООО "Информационное агентство" Шорт.Медиа ". Судя по всему, ее отец – Артем Володин, начальник управления ГПУ времен Пшонки и Кузьмина, сейчас частный исполнитель.

Владимир Козак (70). Экс-директор ООО "Буковинский сад" и сын одиозного многолетнего председателя Сокирянского районного совета Василия Козака. У него также есть дочь Юлия, жена сына Кернеса.

Во время одного из выступлений старший Козак заявил: "Мунтян (председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина") меня исключил из партии ВО "Батькивщина" за сотрудничество с преступным режимом Януковича. Я с режимом не работал. Я его использовал на благо Сокирянского района, как и все предыдущие правительства и режимы!".

После этого он стал любить Порошенко, а теперь очевидно из-за сына – Зеленского.

Олег Тарасов (№74) – сын миллионера-латифундиста Сергея Тарасова с Кировоградщины, владельца группы "Агроспецсервис", который является одним из крупнейших аграриев страны.

Алексей Устенко (91) – с 2016 занимает должность председателя инвестиционного направления ООО "Агродженерейшн". Он сын Олега Устенко - внештатного советника (по экономическим вопросам) президента Зеленского, исполнительного директора Международного фонда Блейзера.

Артем Кунаев (100) – занимает должность заместителя руководителя Управления по маркетингу и продажам вертолетной техники АО "Мотор Сич". Работал инженером Департамента маркетинга и продаж АО "Мотор Сич". Его отец Юрий Кунаев также работает на предприятиях "Мотор Сичи", а также помощником Вячеслава Богуслаева. "Цензор" уже писал, что этот депутат поставил своих людей в двух округах Запорожской области от команды Зеленского. Также, говорят, Богуслаев обеспечит избирательные комиссии финансово, хотя лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков это отрицает.

Ростислав Тистык (111) - сын екс-депутата Львовского горсовета от партии "Свобода" Ярослава Тистыка. Его дядя также представлял "Свободу", но уже в облсовете.

Дети политиков и бизнесменов, которые не попали в список, пошли в мажоритарке.

14 округ. Здесь баллотируется уже скандально известная владелица крымской фирмы, которая платит налоги России, Ирина Борзова – жена нынешнего и.о. руководителя ГУД и дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя Лиги смеха Наума Барула.

69 округ. На Закарпатье "Слуга народа" выставила Эдгара Токара. Парень – племянник в. о. председателя Мукачевской РГА Ильи Токара, который уже подал в отставку, чтобы его не обвинили в админресурсе.

88 округ. По округу в Коломые идет Андрей Леонидович Шевченко, родственник депутата Александра Шевченко, который в 1,6 млн профинансировал его президентскую кампанию.

136 округ. В Суворовском районе Одессы будет баллотироваться от "Слуги" урбанист Александр Горенюк, один из авторов проекта благоустройства зеленой зоны склонов под бульваром Михаила Жванецкого и сын местного бизнесмена, вторая Артема Пшонки.

132 округ. Кандидатом в нардепы от "Слуги народа" по Первомайске стал адвокат Максим Дырдин. Его отец, Евгений Дырдин является депутатом Первомайского городского совета от партии БПП.

142 округ. По округу в Арцизе (Одесская область) "Слуга народа" выставила гендиректора строительной компании 28-летнего Руслана Плохого. Это сын регионала Игоря Плохого, последние раза проигрывал этот округ Антону Киссе. Может, теперь сын ответит за отца.

Руслан Плохой

150 округ

В верхнем Плавнях от "Слуги народа" идет 25-летний Алексей Мовчан - заместитель начальника отдела управления проектами и программами Государственного предприятия "ProZorro.Продажи" и участник проекта "Новые Лидеры" на ICTV. А еще он племянник нардепа и кандидата по 146 округу Юрия Шаповалова. А на мать Алексея Ирина записано имущество депутата.

173 округ. На Харьковщине от "Слуги народа" баллотируется Александр Бакумов, проректор Харьковского национального университета внутренних дел. Его покойный отец был советником министра Арсена Авакова

195 округ. От "Слуги народа" здесь идет Олег Арсенюк – сын местного предпринимателя Алексея Арсенюка, владельца развлекательного комплекса "Бочка", экс-члена Партии регионов и экс-кандидата в нардепы от "Оппозиционного блока". Арсенюк-младший также баллотировался в городской совет от "Оппозиционного блока", числился членом партии.

Есть дети и вне списка "слуг".

По списку "Голоса" баллотируется под номером 32 Ярина Ключковская – советник по коммуникациям реформ в правительстве. Она дочь нардепа четырех созывов Юрий Ключковский.

В Раду идет сын Анатолия Гриценко Алексей, известный деятельностью в "Автомайдане".

По 60 округу баллотируется Руслан Щербань, сын того самого покойного Щербаня, в убийстве которого власть Януковича обвиняла Юлию Тимошенко.

В Раду снова идут все три Балоги, братья Шевченко, братья Медведчуки и родственник их Владимир Чубирко. Также баллотируется брат покойного Евгения Кушнарева и дядя одиозного регионала Алексея Журавко, директор КП "Олешко" Георгий Журавко, ексдружина Евгения Мураева.

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