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"Детективная история": Парубий рассказал о "прятках" нардепов от ГПУ

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал троих депутатов из фракции "Оппозиционный блок" получить в аппарате парламента копии представлений ГПУ о снятии с них неприкосновенности.

С трибуны Верховной Рады он обратился к Александру Вилкулу, Сергею Дунаеву и Дмитрию Колесникову, передает "Украинская правда".

"Я сейчас официально сообщаю народным депутатам Колесникову Дмитрию, Вилкулу Александру, Дунаеву Сергею, что они могут лично получить копии соответствующих представлений генерального прокурора у и.о. руководителя аппарата Боднара Петра Олеговича", - заявил Парубий.

По его словам, в Раде происходит "детективная история".

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Парубий пояснил, что нардепы, в отношении которых в парламент поступают представления из ГПУ, не ходят на работу, чтобы не получать копии представлений, а затем говорить, что не были с ними знакомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова.

Персоны
Андрей ПарубийАлександр Вилкул
Место
УкраинаКиев
Объекты
ГПУВерховная Рада Украины
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