Около десятка нардепов имеют связи с криминальными авторитетами: у Авакова раскрыли подробности

Около десятка народных депутатов Украины якобы "имеют связи с преступными группировками".

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Руслан Марчук. На вопрос о том, насколько влиятельны эти политики и есть ли среди них есть главы комитетов, он ответил: "Это просто депутаты". Называть конкретные имена правоохранитель не стал.

По словам Марчука, "воры в законе" также стараются влиять на чиновников регионального уровня и финансируют некоторых из них.

"Более того, в некоторых случаях воры в законе влияют и на назначение людей в правоохранительные органы. За ними стоят целые преступные синдикаты с разветвленной структурой, со своей службой безопасности, которая хорошо оснащена технически", – сказал начальник департамента.

Правоохранитель добавил, что вероятность того, что нардепы, оказавшиеся под влиянием криминалитета, сядут вместе со своими "кураторами", очень невысокая.

"На данный момент у нас нет данных о том, что депутаты принимают активное участие в деятельности преступной группы или преступного сообщества.

Если мы отфиксируем какие-то действия, которые направлены на совершение преступления, естественно, мы будем информировать Генерального прокурора о таком событии и дальше принимать меры по документированию", – подчеркнул он.

Отметим, как рассказал Марчук, всего на сегодняшний день в Украине находятся примерно до 15 "воров в законе". Одному из них предъявлено подозрение в совершении умышленного убийства, с начала года задержаны пятеро. Также есть и те, кто руководит криминальными процессами из-за рубежа.

Руслан Марчук Источник: Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли 45 санкционированных обысков по делу криминального авторитета Андрея Недзельского ("Неделя"/"Львовский"), в ходе которых полицейские изъяли $400 000 "воровского общака".

В октябре 2019 года в Киеве Недзельского побили и "раскороновали". Он проходит по делу об умышленном убийстве.