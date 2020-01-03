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3 января • обновлено в 13:48
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Держава українців чи країна чухраїнців: різниця є!

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Тут протягом перших днів Нового року злетілася на мою сторінку вся путінська Україна. Мовляв, дістали ці кляті націоналісти зі своєю мовою, культурою й історією.

Ну з ними - путінцями, все зрозуміло. А от від несприйняття українського світу від новітніх чухраїнців у владі та поза нею стає сумно і Остап Вишня зі своїми безсмертними "Чухраїнцями" приходить на думку.

В передмові читаємо:

"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні "Чукрен"...Назва - "чухраїнці" (і ми про це знаємо) - постала віl того, що нарід той завжди чухався...

В Розділі 1 читаємо далі:

"Чухраїнців було чимало і щось понад тридцять мільйонів, - хоч здебільша вони й самі не знали, хто вони такі суть...

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Як запитують було їх:

- Якої ви, лорди, нації?

Вони, почухавшись, відповідають:

- Та хто й зна?!

Живемо в Шенгерієвці. Православні..."

В Розділі 2 Остап Вишня розкриває таємницю ментальності цього дивного народу:

"Мали чухраїнці цілих аж п`ять глибоко національних рис ..

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Риси ці, як на старовинну термінологію, звалися так:

1. Якби ж знаття?

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось то воно буде!

5.Я так і знав."

Остап Вишня, 1926 рік.

П.С. І як вчить історичний досвід, то одна з головних рис цього дивного народу - чухраїнців: якось то воно буде, може призвести до втрати волі й незалежності!

І найголовніше: пам`ятаємо, що різниця між країною чухраїнців і державою українців – Є!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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