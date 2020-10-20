Деркач считает блокирование своего Facebook-аккаунта вмешательством в выборы в Украине и давлением на следствие

Андрей Деркач назвал причиной блокировки его аккаунта в Facebook публикацию американскими медиа его заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, с помощью которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов.

Об этом народный депутат написал в своем Телеграмм-канале.

"Почему меня заблокировали? Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, с помощью которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов. Вот эта новость shorturl .at / nOPUW", – написал Деркач.

По его мнению, блокирование аккаунта это, во-первых, прямое вмешательство в избирательный процесс в Украине.

"Я являюсь народным депутатом Украины и принимаю непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления в Украине. Подобный запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн", – считает Деркач.

Во-вторых, пишет он, информация о демокоррапшн на втором ноутбуке, которым обладают украинские правоохранители, действительно очень опасна для семьи Байденов и всех участников Великой схемы международной коррупции.

"Она скоро будет раскрыта", – подчеркнул Деркач.

В-третьих, считает народный депутат, данное действие является прямым нарушением первой поправки Конституции США и наступлением на демократию и свободу слова, а также попыткой оказать давление на украинское следствие.

"Моей целью по-прежнему остается раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления. Поскольку ФБ заблокировал мой аккаунт, все новые разоблачения – в моем Телеграмм-канале. Подпишитесь и поделитесь", – подытожил Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook удалил аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача, которого в США назвали "российским агентом", за нарушение политики социальной сети.