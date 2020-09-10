Деркач: санкции США – это месть перед новыми шокирующими фактами разоблачения демокоррупции

Народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач считает, что введение Минфином США санкций против него – это превентивное реагирование на следующую пресс-конференцию по разоблачению коррупции в Демократической партии США.

Об этом говорится в экслюзивном комментарии Деркача OBOZREVATEL. По его словам, это месть представителей "демокоррупции" в лице кандидата в президенты США Джо Байдена, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента и временного поверенного США в Украине Кристины Квин.

"Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей. И не важно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокоррупции в посольстве США или моя депортация из Российской Федерации, как это было в 2017 году", – отметил нардеп.

Он утверждает, что решение Минфина США было оформлено "по бумажке нескольких конгрессменов из Демпартии и инспирировано представителями Госдепа, покрывавшими хищение и нецелевое использование международной технической помощи для Украины".

"Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право отстаивать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного воздействия и от внешнего управления никто не отменял", – подчеркнул Деркач.

При этим он заявил, что в начале следующей недели выйдет на пресс-конференцию "с новыми шокирующими фактами разоблачения демокоррупции".

"Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", – анонсировал депутат.

Также он добавил, что информация от Минфина США открывает возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде.

"Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "демокоррупции" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины", – заключил Деркач.

Напомним, Министерство финансов США ввело персональные санкции против Андрея Деркача и трех россиян. Они обвиняются в попытках повлиять на избирательный процесс в США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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