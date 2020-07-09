У Порошенко назвали фейком "пленки" Деркача о "диверсантах" в Крыму и "путче"

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач, известный своей пророссийской позицией, и скандальный экс-прокурор Константин Кулик, который имеет славу ставленника олигархов, обнародовали очередную порцию якобы "пленок" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Это произошло во время пресс-конференции 9 июля. В частности, на мероприятии спикеры заявили о якобы организации "диверсии" украинскими спецслужбами в 2016 году в Крыму, переговорах Порошенко с российским президентом Владимиром Путиным и громком деле Манафорта. OBOZREVATEL предлагает читателям подборку самых скандальных заявлений с пресс-конференции Деркача.

"Диверсия" в Крыму и "путч"

Деркач заявил, что якобы владеет записью разговора Порошенко и Байдена, в которой они обсуждают совершение диверсии во временно оккупированном Крыму в августе 2016 года.

"Эти действия оставили меня и президента очень обеспокоенными. Я должен сказать ему, что вы приняли все соответствующие меры для предотвращения возникновения подобных инцидентов. Глава вашей военной разведки получил сигнал от нас о нашем категорическом неприятии запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России. И я знаю, что Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован", – говорит на "пленках" человек с голосом, похожим на экс-вице-президента США, отмечая, что такие события усиливают риск эскалации.

Со своей стороны другой фигурант записи, которого Деркач называет пятым президентом Украины, обещает не допустить повторения таких шагов и объясняет свою стратегию взаимодействия якобы с руководством разведки.

"Это случилось, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии. Мы предприняли важные меры, которые сделают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем. Единственной причиной, почему мы не увольняем с занимаемой должности начальника ГУР МОУ, является то, что мне не нравится идея сделать это просто сейчас. Ведь любой сможет толковать это как признание ответственности", – слышно на записи.

По словам Деркача, в диалоге якобы говорится о бывшем главе ГУР МОУ Валерии Кондратюке, которого в июне 2020 года действующий президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки и включил в состав СНБО.

По убеждению пророссийского нардепа, разведчик якобы специально проник в окружение Зеленского при содействии США, чтобы осенью 2020 года помочь в организации "госпереворота" в Украине.

Переговоры с Путиным. Но с Путиным ли?

Деркач также включил аудиозапись, датированную 30 апреля 2015 года. На ней, по его утверждениям, Порошенко и Путин обсуждали переговоры в Минске, перспективы введения миротворцев ООН на Донбасс и экономический упадок в ОРДЛО.

"Как у вас внутри? Вы справляетесь со всем?" – обращается к визави якобы Путин.

"Справляюсь. Чем дальше – тем легче. Потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Ведь, когда я пришел, было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем непросто", – отвечает голос на другом конце.

Впрочем, стоит отметить, что голос "Путина" на обнародованных "пленках" лишь отдаленно напоминает голос российского президента – существенно отличается интонация и тембр.

Скандал вокруг Манафорта

Деркач заявил, что в обнародованных им "пленках" якобы есть подтверждение того, что Порошенко знал о публикации "амбарной книги" Партии регионов, где фигурировал скандально известный Пол Манафорт.

Напомним, в США его осудили на 7,5 лет за лоббистскую деятельность в Украине в команде экс-президента-беглеца Виктора Януковича. После сотрудничества с ним Манафорт был главой избирательного штаба Дональда Трампа.

"И еще одна вещь, только как шутка. Мы опубликовали документы бывшей Партии регионов. Как я понял, один из ключевых советников Трампа Пол Манафорт подал в отставку сегодня? И, по-моему, было плохой идеей взять советника Януковича в команду Трампа", – говорит на записи голос, похожий на Порошенко.

"Да, думаю, он поедет обратно в Россию", – отвечает ему собеседник.

В этом диалоге Деркач увидел признаки вмешательства бывшего руководства Украины в американские выборы.

Реакция "ЕС"

В пресс-службе "Европейской солидарности" отреагировали на провокационные заявления Деркача и Кулика и назвали их местью Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля.

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, – из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", – отметили в политической силе.

В "ЕС" также подчеркнули, что о том, как на самом деле проходили переговоры Порошенко с Путиным, рассказал один из очевидцев, бывший президент Франции Франсуа Олланд.

"Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции. Много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга. Порошенко оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны", – процитировали слова европейского политика.

Что же касается якобы разговора с Путиным в 2015 году, обнародованного на "пленках", то ее в окружении пятого президента Украины назвали фейковой и не главной на последней пресс-конференции Деркача и Кулика.

"Они – участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и перекладывания ее на Украину. Именно это кроется в призыве Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко. Слова Кулика красноречиво коррелируют с предыдущим заявлением генерального прокурора Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко", – уверены в партии.

В "ЕС" заявили, что юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против политика, который якобы виноват в потере ими имущества.

"И пресс-конференция Деркача – Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков – часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за нее украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко", – резюмировали в "Европейской солидарности".

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