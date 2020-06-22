Деркач обнародовал очередную "сенсацию" о Порошенко: чьи имена прозвучали

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач, имеющий пророссийские взгляды, и бывший скандальный прокурор Константин Кулик, которого считают ставленником олигархов, обнародовали якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Это произошло в ходе пресс-конференции 22 июня. На ней были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", беглом экс-нардепе Александре Онищенко, а также якобы взаимоотношениях Порошенко с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми громкими заявлениями с конференции Деркача и Кулика.

Деркач утверждает, что якобы восстановил цепочку масштабных схем Скриншот видео

Дело "Бурисмы"

По словам Кулика, компания якобы заплатила семье Байденов более $3 млн. Кроме того, экс-прокурор утверждает, что юрист "Бурисмы" Андрей Кича, который недавно погорел на попытке дать рекордную взятку в $6 млн руководству НАБУ и САП, в 2019 году собирался закрыть все дела, связанные с этой компанией, за $50 млн.

"Начальная сумма взятки составляла не $6 млн. Размер взятки составлял $50 млн", – озвучил Кулик свою версию.

Также, по версии Деркача и Кулика, после взяточного скандала версия о подозрении в деле "Бурисмы" существенно изменилась. По их словам, из нее якобы исчезли упоминания о компаниях Байдена.

Дело Онищенко

На "пленках Деркача" человек с голосом, напоминающим Порошенко, якобы выражает слова благодарности Байдену за содействие ЦРУ в борьбе с беглым экс-нардепом Александром Онищенко, замешанным в масштабных коррупционных схемах. Кроме того, человек на записи говорит, что Онищенко, имея российское гражданство, пытался реализовать по заданию ФСБ сценарий дестабилизации в Украине.

Также якобы Порошенко переживает из-за связей Онищенко с ФБР. В ответ на это беспокойство якобы Байден заверяет, что уже договорился с ФБР о том, что они не будут устанавливать никакие контакты с Онищенко.

"Если это правда, что ФБР сотрудничает с ним, по крайней мере хотел бы знать об этом", – говорит человек, с голосом, похожим на пятого президента Украины.

"Нет-нет, они этого не делают. Я сказал вам, ФБР пришло к выводу, что у него ничего нет, и прекратило все", – уверяет якобы Байден.

Часть "пленок" была якобы посвящена скандалам вокруг Онищенко Скриншот видео

Якобы Порошенко был обеспокоен сотрудничеством Онищенко с ФБР Скриншот видео

Якобы Порошенко благодарил Байдена за содействие ЦРУ в борьбе с Онищенко Скриншот видео

Деркач заявил, что Порошенко и Байден якобы тесно общались по поводу беглого Онищенко Скриншот видео

Байден якобы заверял Порошенко, что у ФБР не будет никаких связей с Онищенко Скриншот видео

На "пленках Деркача" фигурирует тема Онищенко Скриншот видео

Деркач и Кулик утверждают, что судьба Онищенко обсуждалась с Байденом Скриншот видео

"Пленки Деркача" об Онищенко Скриншот видео

Деркач утверждает, что получил доступ к якобы разговорам Порошенко и Байдена Скриншот видео

Роль Яценюка

На записи, датированной 2016 годом, якобы Порошенко просит своего собеседника в лице Байдена повлиять на действия экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Речь и дет о силовых правоохранительных структурах, голосовании за бюджет и Минском процессе.

Также на записи разговор собеседников касается политического будущего Яценюка. Якобы Байден говорит, что Яценюк боится уголовных дел против себя после отставки. "Он не является членом парламента, он боится уголовных преследований в отношении себя", – слышно на записи.

Однако человек, которого авторы "пленок" называют Порошенко, уверяет, что Яценюку не стоит опасаться преследований.

"Мы защитим его. Он политическая личность, он очень молод, ему всего 42 года. И мы готовы разработать сценарий его отставки, которая придаст ему положительного восприятия. Я уверен, что у него будет чудесное политическое будущее", – отвечает второй голос на "пленках".

Байден якобы опасался по поводу политического будущего Яценюка Скриншот видео

Вице-президент США якобы переживал из-за возможного уголовного преследования Яценюка Скриншот видео

Голос, похожий на Порошенко, утверждал, что Яценюку ничего не грозит Скриншот видео

Яценюку якобы сулили большое будущее в украинской политике Скриншот видео

Якобы пятый президент Украины видел в Яценюке потенциал Скриншот видео

"Шантаж" ради миллиарда и МВФ

Также на "пленках", по версии Деркача, якобы Байден требовал от главы украинского государства провести ряд реформ, которые необходимы МВФ, а в ответ обещал предоставить кредитные гарантии на $1 млрд. Одним из ключевых требований Запада якобы было повышение тарифов для населения.

"Если будет определенный прогресс, то я буду в состоянии добиться от Конгресса не включать задний ход относительно наших усилий по предоставлению вам $1 млрд", – слышно на "пленке".

"В последние три недели мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", – говорит мужчина, чей голос Деркач приписывает Порошенко.

Деркач утверждает, что Байден диктовал власти Украины суровые требования вместе с МВФ Скриншот видео

Якобы переговоры Порошенко и Байдена о реформах Скриншот видео

Расшифровка "пленок Деркача" Скриншот видео

Одно из требований якобы касалось повышения тарифов Скриншот видео

Якобы президент Украины согласился выполнить требования Байдена и МВФ Скриншот видео

Якобы Байден требовал жестких реформ в обмен на 1 млрд долларов Скриншот видео

На пленках Деркача якобы Байден давил на власть Украины из-за реформ Скриншот видео

"Неприкосновенность "Нафтогаза" и Гонтаревой

­­Также в "сенсации" от Деркача и Кулика якобы Байден требует от Порошенко не трогать главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого якобы хочет снять тогдашний глава правительства.

В свою очередь голос, который на "пленках" якобы принадлежит Порошенко, говорит, что определенная неприкосновенность есть и у тогдашней главы НБУ Валерии Гонтаревой – она якобы находится "под его личной защитой", ведь на нее осуществляется давление из-за национализации ПриватБанка.

Отметим, что OBOZREVATEL ожидает официальной реакции на очередные заявления Деркача от лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и его команды.

Напомним, что предыдущую провокацию "с пленками Деркача" Порошенко назвал происками пятой колонны Кремля, которая начала масштабную спецоперацию против Украины. По словам политика, через втягивание в предвыборную борьбу в США враг пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Вашингтоном.