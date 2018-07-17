"Дерибан между людьми Авакова": названы имена кандидатов в руководители ГБР

Конкурсная комиссия государственного бюро расследований представила уже утвержденный список кандидатов на руководящие должности в ГБР.

"Утром "шариковые" (министра внутренних дел Арсена. - Ред.) Авакова нападают на антикоррупционера (главу правления Центра противодействия коррупции Виталия. – Ред.) Шабунина, а вечером Аваков берет под контроль новосозданное Государственное бюро расследований. Перед вами - дерибан должностей между людьми Авакова, который спустили на Конкурсную комиссию Государственного бюро расследований", – написал народный депутат от БПП Сергей Лещенко в Facebook. Далее он привел список, состоящий из 19 чиновников.

Руслан Марчук - директор территориального управления в Киеве. Сейчас работает заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции. Его интересы лоббируют Арсен Аваков и Игорь Купранец.

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Николай Друзюк - директор территориального управления во Львове. Сейчас является руководителем Радеховской местной прокуратуры Львовской области. Интересы лоббирует глава ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

Денис Керман - директор территориального управления в Мелитополе. Является заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Евгений Аблов - директор территориального управления в Николаеве. Является заместителем председателя Окружного административного суда Киева. Интересы лоббирует Вадим Альперин через депутата от "Народного Фронта" Игоря Котвицкого.

Дмитрий Руденко - директор территориального управления в городе Хмельницком. Является начальником Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Лоббируют Арсен Аваков и Игорь Купранец.

Евгений Шевцов – руководитель Первого управления организации досудебных расследований. Является заместителем начальника Главного следственного управления Нацполиции. Лоббируют Аваков и Купранец.

Александр Тура - руководитель Второго управления организации досудебных расследований. Является начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области. Креатура - Аваков, Купранець

Богдан Сапожок - руководитель Управления внутреннего контроля. Является военнослужащим СБУ. Креатура - Демчин, Постный (СБУ).

Василий Титарчук - руководитель Управления обеспечения деятельности. Сейчас временно не работает.

Роман Белорус - руководитель управления информационно-аналитической разведки. Является начальником отдела в Департаменте защиты экономики Нацполиции. Креатура - Аваков, Купранец.

Андрей Багров - руководитель Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций. Начальник отдела в Департаменте связи и телекоммуникаций Нацполиции. Креатура Аваков, Купранец.

Владимир Криволапов - руководитель Управления оперативных разработок. Начальник управления в Департаменте защиты экономики Нацполиции. Креатура - Аваков, Купранец.

Сергей Дибров - руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий. Начальник отдела в Управлении защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции - Аваков, Купранец.

Оксана Пащенко - руководитель Управления правового обеспечения. Заместитель директора Департамента ДКВС Минюста – Аваков, Купранец.

Алла Костюкова - руководитель Управления режимно-секретной работы и защиты информации. Заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ – Аваков, Купранец.

Андрей Калашник - руководитель Управления специального назначения. Заместитель начальника управления оперативных разработок Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Сергей Житник - руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований. Начальник отдела противодействия преступлениям в аграрном секторе и сфере земельных отношений Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Петр Божевский - начальник Отдела внутреннего аудита. Военнослужащий СБУ.

Марьяна Гаевская-Ковбасюк - начальник Отдела по работе с общественностью и СМИ. Начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Конкурсная комиссия должна отобрать 19 июля 27 из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР. Комиссия состоит из 9 человек по 3 представителя от Верховной Рады, Кабинета министров и президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля ГПУ распустила Департамент специальных расследований, который занимался преступлениями времен Революции Достоинства.