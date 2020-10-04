Депутаты Запорожского городского и областного советов будут привлечены к уголовной ответственности – СМИ

Мария Шевчук Политика 13:22, 4.10.2020 Обновлено: 13:23, 4.10.2020

Депутаты Запорожского городского и областного советов будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщили активисты ОО "Движение справедливая Украина", добавив в подтверждение выписку из Единого реестра досудебных расследований, утверждает УНН.

Согласно обнародованному извлечению, по заявлению ОО "Движение справедливая Украина", 02.10.2020 года Национальной полицией были внесены в ЕРДР о совершении депутатами Запорожского городского и областного советов уголовного правонарушения, ответственность за которое установлена ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, которое заключается в систематическом завладении путем обмана бюджетными средствами, выделенными из местных бюджетов в 2016-2018 годах.

Активисты выразили большую благодарность журналистам 5 канала передачи "Особий погляд", которые провели свое расследование и, помимо прочего, осветили факты хищения средств из депутатских фондов Гришиным и Прасолом.

Кроме того, активисты выразили благодарность ОО "Народная защита", которыми было проведено тщательное исследование и сопоставление фактов выделения материальной помощи депутатами Запорожского городского и областного советов. Было установлено, что один человек мог получать выплаты до 44 раз! "Вот только "получатели помощи" о ней узнали только от журналистов... Неудивительно, что такие махинации они назвали наживой на крови", отмечают активисты.

По словам журналистов-расследователей и активистов, сумма потенциально украденных денежных средств составляет более 181 млн. грн. Также активисты отметили, что среди депутатов-махинаторов особенно выделяются депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин, которому забрасывается организация преступления и Михаил Прасол, депутат Запорожского городского совета. Поскольку ООО "Международная юридическая фирма" Ярослав Гришин и партнеры", владельцем которой является Ярослав Гришин осуществляла подготовку всей документации, что также подтверждается обнародованным журналистами материалами электронной переписки.

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