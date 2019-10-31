"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Двух народных депутаток Украины подловили на обсуждении туфель во время заседания Верховной Рады в четверг, 31 октября.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов.

Он запечатлел девушек, которые рассматривали картинки на смартфоне. "Мне не нравятся", – пошутил он о выборе обуви.

Иллюстрация. Верховная Рада

facebook.com/yan.dobronosov

Снимок вызвал бурную реакцию сети. "Вот что с депутатами делает халявный Wi-Fi", "Ну хоть не мальчиков!" "Пора депутатам переходить на кнопочные телефоны", "Что бы еще купить на зарплату депутата?" – с иронией отметили комментаторы.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!