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31 октября • обновлено в 21:32
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"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

3.8т Читать материал на украинском

Двух народных депутаток Украины подловили на обсуждении туфель во время заседания Верховной Рады в четверг, 31 октября.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов.

Он запечатлел девушек, которые рассматривали картинки на смартфоне. "Мне не нравятся", – пошутил он о выборе обуви.

Иллюстрация. Верховная Рада

Иллюстрация. Верховная Рада

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"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

facebook.com/yan.dobronosov

Снимок вызвал бурную реакцию сети. "Вот что с депутатами делает халявный Wi-Fi", "Ну хоть не мальчиков!" "Пора депутатам переходить на кнопочные телефоны", "Что бы еще купить на зарплату депутата?" – с иронией отметили комментаторы.

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

"Пора переходить на кнопочные телефоны": фотограф показал новый курьез на заседании Рады

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика фотографии курьез депутат
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