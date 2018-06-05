Депутаты устроили драку в Тернопольском облсовете: опубликовано видео

На заседании Тернопольского областного совета 5 июня произошла потасовка между депутатом от "Всеукраинского объединения "Свобода" Богданом Бутковским и народным депутатом от Радикальной Партии Игорем Мосийчуком.

По данным местного издания "За Збручем", народные избранники поспорили о вынесении на первоочередное рассмотрение вопроса о создании Билезцкой объединенной территориальной общины. Соответствующее видео опубликовала журналист Наталия Дягель в YouTube. (Чтобы посмотреть, проскольте страницу до конца)

Так, Бутковский заявил, что заседание нужно проводить по закону и принять повестку дня. В свою очередь, Мосийчук отметил, что не нужно задерживать людей, а рассмотреть вопрос общины внеочередно.

Депутат от "Свободы" якобы бранью попросил представителя РПЛ соблюдать порядок. В результате началась потасовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года произошла драка между Мосийчуком и главой Социал-демократической партии Сергеем Каплиным.