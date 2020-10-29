"Депутаты" Севастополя избрали в Совет Федерации экс-командира "Беркута"

"Депутаты" аннексированного Россией Севастополя 29 октября избрали представителем от городского "законодательного собрания" в Совет Федерации РФ бывшего командира спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Колбина.

Как сообщили "Новой газете" в пресс-службе "заксобрания", кандидатуру Колбина выдвинула фракция "Единая Россия".

"Я всегда защищал и буду защищать права каждого севастопольца, и в этом вижу свой основной долг", – заверил новый сенатор, выступая перед "депутатами".

Уроженец Пензы Сергей Колбин с сентября 2004-го по 2016 год возглавлял севастопольское спецподразделение "Беркут". После этого он руководил городским управлением федеральной службы войск Национальной гвардии России.

В 2019 году Колбина избрали в "заксобрание" города от партии "Единая Россия" и назначили председателем "постоянного комитета по законодательству и государственному строительству".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее а Севастополе произошло "почтение" бойцов "Беркута", которые противостояли активистам во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности в Киеве.