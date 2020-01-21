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21 января • обновлено в 17:39
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Депутаты "ЕС" лидируют по результативности в Раде – исследование КИУ

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Депутаты фракции "Европейская солидарность" стали лидерами по посещаемости пленарных заседаний второй сессии Верховной Рады. Нардепы присутствовали на 83% заседаний.

Об этом сообщили эксперты "Комитета избирателей Украины", проанализировав показатели работы парламента девятого созыва.

"Среди фракций и групп парламента самые высокие показатели посещаемости у депутатов "Европейской солидарности". Так, как правило, на заседаниях Совета были зарегистрированы 83% депутатов ЕС", – говорится в сообщении.

Депутаты "ЕС" лидируют по результативности в Раде

Депутаты "ЕС" лидируют по результативности в Раде

По результатам этого же исследования сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов лидируют по результативности работы всех депутатов в Верховной Раде девятого созыва.

"Ирина Геращенко посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний комитета, приняла участие в 83% голосований Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, 6 из которых было принято", – говорится в отчете.

Герасимов посетил 87% заседаний Рады, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, 6 из которых было поддержано.

Ирина Геращенко и Артур Герасимов возглавили рейтинг результативности в Раде

Ирина Геращенко и Артур Герасимов возглавили рейтинг результативности в Раде

Сергей Рахманин посетил 91% заседаний Рады, 88% заседаний комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, 4 из которых были приняты.

Геращенко, комментируя результаты исследования, отметила, что к эффективной работе мотивирует команда и ожидания избирателей.

"Очевидно, что ответственно работать побуждает фракция – высокопрофессиональная, классная команда трудоголиков. Спасибо за высокое доверие, коллеги. Но еще больше к труду побуждают наши избиратели, которые ожидают от "Европейской солидарности" исключительно профессионализма и жесткого отстаивания позиции. Не подведем", – подчеркнула парламентарий.

Она также подчеркнула, что никакие законы и штрафы против прогулов не обеспечат качественную законотворческую работу народных депутатов.

"Политика, депутатство – это не нажатие кнопок. Чтобы не пропускать заседания – не нужны специальные законы, а лишь ответственность. Такова моя позиция. В рабочем графике ничего не изменилось – как не прогуливала, так и не прогуливаю парламент, ни во власти, ни в оппозиции", – добавила Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Артур Герасимов Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Korn Val
Korn Val
так бы предыдущие пять лет, во главе с президентом. а сейчас - ходи не ходи, ничего от них не зависит
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. Талисман
. Талисман
Молодцы! Так держать!
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