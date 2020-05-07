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7 мая • обновлено в 18:32
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Депутату СН стало стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года

39.5т

Что я вам скажу.

Случился у меня очень показательный эпизод.

Подъехав к супермаркету за продуктами, я заметил при входе депутата ВР от Слуги Народа.

Он вышел из машины, и замешкался при входе надевая на лицо маску. Проходя мимо него я заметил, что на чёрной маске красуется яркий зелёно-желтый логотип ЗЕ!Команда.

Через время.

Уже будучи в магазине, я снова увидел его около витрины с сырами.

Он был в той самой чёрной маске, которую надевал при входе - только логотипа ЗЕ на ней не было.

Он надел маску логотипом ЗЕ внутрь - к лицу. А замешкался он на улице, потому что выворачивал маску наизнанку - чтобы логотип никто не увидел.

Вы спрашивали какие итоги первого года?!

Это и есть главный итог.

Когда депутату твоей родной фракции стыдно зайти в продуктовый магазин с лого ЗЕ на лице.

Ещё только год, а уже стыдно.

Говорят, люди их поддерживают и рейтинг у них не падает.

Пусть в следующую субботу эти ребята выйдут в таких масках с логотипом ЗЕ на базар, в парикмахерскую или в киоск за кофе.

Я посмотрю на их высокую социологи, их популярность и их рейтинг.

Боюсь.

Могут и ноги не унести.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Петров Сергей
Петров Сергей
Хорошая история. Сам придумал или подсказали?
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Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
застенчивый ворюга.ему было стыдно но он продолжал красть.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Уже мне за них стыдно...
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