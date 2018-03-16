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Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
Народний депутат, Голова Комітету з питань охорони здоров'я, Заслужений лікар України, громадський діячВсе статьи автора

Депутати всіх фракцій вступилися за лікарів перед Гройсманом

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Українські лікарі отримують найнижчу зарплату в світі — цю ганебну ситуацію терпіти більше неможливо.

Тому я провела у парламенті збір підписів під колективним депутатським зверненням до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням негайно внести зміни до Держбюджету-2018 та забезпечити підвищення зарплат медикам щонайменше на два тарифні розряди.

Крім того, ми звернулися до голови уряду з настійливим проханням ліквідувати зрівнялівку в оплаті кваліфікованої і некваліфікованої праці медичних працівників.

Через низькі зарплати та вкрай важке матеріальне становище більшість українських медиків, особливо на периферії, перебувають за межею бідності. Попри те, що середня зарплата в Україні вже перевищила 7 тисяч гривень, середня зарплата лікаря вищої категорії складає лише 4359 гривень, а лікаря-хірурга вищої категорії — 5576 гривень.

Це — свідома політика уряду, яка полягає у тому, щоб тримати всіх лікарів на гачку у своїх політичних інтересах. І це при тому, що МОЗ виплачує своїм підрядникам — консультантам сотні тисяч гривень гонорарів. В той же час звернення Комітету з питань охорони здоров’я про підвищення зарплат медикам при плануванні бюджету — міністерство не підтримало!

Відсутність мотивації працювати за такі гроші та неналежні умови праці призвели до того, що тільки за останній рік за кордон виїхало понад 66 тисяч медиків. Дефіцит лікарів в Україні вже складає понад 40 тисяч осіб, а середнього медичного персоналу — 20 тисяч осіб.

За таких умов забезпечити громадянам України належне медичне обслуговування — неможливо, тому держава має вжити всіх заходів для заохочення лікарів та збереження нашого наукового і медичного потенціалу.

Разом зі мною колективне депутатське звернення підписали депутати з усіх парламентських фракцій. Підписів можна було б зібрати набагато більше — мою ініціативу, я переконана, підтримав би увесь парламент, і якщо буде потрібно — я підійду до кожного депутата.

Чекаємо від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана політичної волі прийняти відповідальне рішення — підвищити медикам зарплати і дати їм новий стимул залишатися в Україні і лікувати нас, наших батьків та дітей!

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Ольга БогомолецОльга Богомолец
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