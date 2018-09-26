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Виталий Шаповалов
Виталий Шаповалов
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Депутати-безхатченки

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У серпні поточного року 172 депутата Верховної Ради, отримали компенсацію за житло на загальну суму 3,5 млн гривень.

Ну а хто ж Вам "дохтор"? Ви ж самі понавибирали безхатченків до парламенту. От тепер сплачуйте за їх апартаменти. З бюджету… Хоча, 3,5 млн за місяць – якось забагато. Я тут порахував, і в мене вийшло – 20 з гаком тисяч на місяць за одне депутатське койкомісце.

До речі, там, серед іншого, як раптом з’ясувалося, є один прикольний пункт. Ну, в положенні про надання депутатам грошової компенсації за житло. Вони самі його вигадали і одноголосно підтримали. А саме – право на отримання грошенят від держави за оренду житла мають всі, хто прописаний більш, ніж за 30 км від столиці. Так би мовити, далеченько від цивілізації.

Якщо, скажімо, в селі під Києвом у тебе є хороми, і тобі пощастило стати нардепом, вважай – спіймав Бога за бороду.

Маєш право щомісячно додатково претендувати щонайменше на 20 тис. гривень. Без будь яких пояснень, без будь-яких чеків, квитанцій, договорів, та іншої паперової маячні. Просто – бери гроші і витрачай їх на свій розсуд.

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Ні, ну насправді, там написано, "на розсуд претендента". Ну, тобто, дозволяє совість – бери. Вважаєш, що під час війни країні гроші потрібніше - відмовся. Такий собі тест на порядність.

Серед тих, хто не цурається отримувати компенсацію, згідно з нещодавнім офіційним звітом, такі персонажі як Євген Мураєв, Борислав Розенблат, Євген Геллер, Андрій Парубій, та інші далеко не найбідніші люди країни.

От така вона – наша Рада.

Вони ж там "у будиночку під куполом" не з повітря з’явилися. Хтось же їх туди обрав. Хтось їм повірив. Бачили ж очі.

Та тепер можна говорити що завгодно. Але факт залишається фактом. Хтось знову прийде і обере цих безхатченків до вищого законодавчого органу країни, чий коефіцієнт корисної дії вже давно знаходиться нижче нульової позначки. І це бачать всі, окрім спікера, який щомісяця перераховує отримані на житло гроші.

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Автор
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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Можно подумать, что простые граждане у нас лучше. Что откажутся от возможности хапнуть из казны, ежели возможность выпадет.)
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