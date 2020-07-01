ВР вирішала не відміняти свої 45-денні канікули, а в останні робочі дні зконцентруватися на "найважливішому законопроекті" для України - про гральний бізнес.

Нагадаю,що варіант узаконення корумпованої моделі грального бізнесу від лоббістів "лужніковської бізнес-групи" рівнопротилежний цивілізованим моделям контролю за кожною операцією в букмекерстві чи лотерейному бізнесі, зональному розміщенні казино із забороною одноруких бандитів та чітко визначеним механізмом фінансової компенсації від наслідків ігроманії для потреб культури та спорту.

Отож, поки знищується малий і середній бізнес, влада загалом, депутати та їхні родини з провладних і опозиційних фракцій активно розвивають ломбард ,а незабаром ще й гральний бізнес.

Натомість:

як виживати підприємцям?

шо робити батькам дошкільнят, школярів і студентів?

до чого готуватися вчителям і викладачам?

яким буде доля реформованих й напівреформованих закладів охорони здоров’я?

яка доля десятків тисяч фахівців державних та комунальних інститутів, ліквідованих Урядом 361 сільського району та більше сотні міст обласного підпорядкування?

"Майстри спорту по коронавірусу" сказати неможуть.

Вимагаємо від РНБО, ВР, Уряду сформулювати і контролювати єдині правила життєдіяльності країни для всіх в умовах карантину і працювати для їх виконання або йти у відставку; а не заробляти на карантині і розважатися, коли абсолютна більшість громадян повинна "не шастати" і виживати!