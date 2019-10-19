Депутата "Слуги народа" обвинили в связях с фигурантом дела о взятках и наркотиках

В список помощников депутата от партии "Слуга народа" Юлии Яцык попал экс-следователь Николай Духонченко, которого признали виновным во взятках по делу о торговле наркотиками.

Об этом сообщает движение "Чесно". Авторы статьи отмечают, что Духоненко также является ее бизнес-партнером.

getman.media Юлия Яцик

По словам активистов, сейчас Духоненко помогает нардепу по трудовому договору за бюджетные деньги. В 2015 году, когда Духонченко был следователем Васильевского районного отделения полиции, его задержали за взяточничество, после чего суд признал его виновным в вымогательстве взятки за сокрытие информации о распространении наркотиков.

Издание "Наші гроші. Запоріжжя" сообщало, что Октябрьский районный суд приговором от 4 февраля 2019 года признал Духонченко виновным в получении в 2015 году $300 долларов и 5000 гривен взятки за нерасследование дела о сбыте наркотиков. Во время расследования он узнал о сбыте метамфетамина подозреваемым, но не сообщил об этом преступлении, и потребовал взятку за невнесение этой информации в Единый реестр досудебных расследований.

Впоследствии Духонченко подал апелляцию в Запорожский апелляционный суд, и сейчас в этом деле продолжаются судебные процессы. Он утверждает, что для него приговор первой инстанции стал неожиданностью, и назвал уголовное дело безосновательным.

Яцык также заявила, что уверена в невиновности своего бизнес-партнера. Как адвокат она была его защитницей по этому делу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Киеве задержали банду полицейских,торговавших наркотиками.

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