Депутат заявил о попытке создания "Запорожской народной республики" и обратился к СБУ

Депутат Запорожского областного совета Владислав Куценко обвинил своих коллег в попытке незаконно захватить власть в области.

Как он сообщил на своей странице в Facebook, депутаты якобы пытаются продавить на должность председателя облсовета человека, который имеет связи с Россией. Политик подчеркнул, что будет жаловаться на их действия в СБУ.

"Запорожская народная республика (ЗНР) и передача Запорожского края под контроль Кремля! Именно такой сценарий ожидает Запорожскую область в ближайшее время, если СБУ и руководство государства срочно не отреагируют на преступные попытки захватить власть в Запорожском областном совете! Понимая политическую и юридическую ответственность, я делаю заявление о попытке преступного переворота в Запорожском областном совете, целью которого является передача власти в области агрессору, со всеми вытекающими последствиями", – сказано в сообщении.

Куценко рассказал, что на первой сессии Запорожского облсовета народные депутаты, а также областные избранники (из Верховной Рады) ворвались в помещение, где происходило тайное голосование за избрание председателя облсовета, якобы давили и запугивали депутатов, а также, по его словам, украли бюллетени и, как следствие, сорвали голосование.

Как сказал депутат, комиссия не смогла установить результаты голосования.

"Батьківщина" сделает все, чтобы не позволить создать Запорожскую народную республику (ЗНР), и призывает все здоровые демократические политические силы объединиться для достижения этой цели", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье во время избрания председателя областного совета, которое продолжалось до ночи субботы, 12 декабря, произошли драки между депутатами.