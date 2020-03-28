Главная Новости
28 марта • обновлено в 23:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Запорожье депутат облсовета Фукс заболел коронавирусом

2.2т
Читать материал на украинском

У депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердили новый коронавирус COVID-19.

Мужчина находится на лечении в больнице. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook 28 марта. Фукс отметил, что старался соблюдать все карантинные меры.

"Надеюсь, что совместными усилиями наших медиков, центральной и местной власти нам удастся уменьшить негативные последствия этой проблемы для нашей страны и Запорожского региона", – высказался он о коронавирусе.

Геннадий Фукс заразился COVID-19

Геннадий Фукс заразился COVID-19

Новый День

Добавим, политик недавно вернулся из Израиля. Это 7-й случай заражения в Запорожье и 11-й – в области.

Как писал OBOZREVATEL, депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Запорожье
Теги
инфекция вирус депутат болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги