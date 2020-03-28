У депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердили новый коронавирус COVID-19.

Мужчина находится на лечении в больнице. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook 28 марта. Фукс отметил, что старался соблюдать все карантинные меры.

"Надеюсь, что совместными усилиями наших медиков, центральной и местной власти нам удастся уменьшить негативные последствия этой проблемы для нашей страны и Запорожского региона", – высказался он о коронавирусе.

Геннадий Фукс заразился COVID-19 Новый День

Добавим, политик недавно вернулся из Израиля. Это 7-й случай заражения в Запорожье и 11-й – в области.

Как писал OBOZREVATEL, депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от коронавируса.

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