Депутат Луцкого горсовета Вусенко идет на выборы с "Европейской cолидарностью"

Депутат Луцкого городского совета из фракции "Самопомощь", волонтер Юлия Вусенко заявила о том, что будет баллотироваться на местных выборах от партии "Европейская солидарность".

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее убеждению именно эта политическая сила имеет возможность сплотить вокруг себя настоящих патриотов.

"Я иду на местные выборы с партией "Европейская солидарность". На съезде сегодня было четко озвучено стратегию развития государства, а также представлено много энергичных специалистов со всех уголков Украины. Именно политическая сила "Европейская солидарность" на местных выборах сплотит вокруг себя людей, которые по-настоящему переживают за будущее, а не развешивают билборды по всей стране!", – отметила она.

Депутат добавила, что народные депутаты от "Европейской солидарности" в Верховной Раде защищают язык, армию, сдерживают капитуляции власти перед агрессором.

"Местные выборы на Волыни имеют стратегическое значение для Украины. Наступление олигархата с российской агентурой на государственность Украины, сращивание криминалитета с местными феодалами, но и последние события в соседней Беларуси побуждают к проактивных действий. Время давать отпор не только агрессору, но и тем, что уже завтра хотят забрать нашу с Вами свободу на Волыни, зацементировав свою власть", – предостерегла Вусенко.

"Время дать по рукам тем, кто забирает возможность честно работать и развивать бизнес, тем, кто сеет страх! Важно, чтобы в местных советах было побольше патриотических, опытных и способных изменять ситуацию к лучшему", – убеждена Вусенко.

"Призываю всех, особенно тех, кто имеет опыт сотрудничества со мной как с депутатом или секретарем горсовета - присоединяться к борьбе за Волынь без преступного олигархата и дилетантства" новых", – написала активистка.

"Я искренне верю, что именно наши команды принесут европейские стандарты жизни в каждый город и поселок", – подчеркнула Вусенко.

По ее убеждению, путь к победе осилит тех, кто не боится олигархов и их продажных СМИ, не боится брать ответственность за себя и государство, не боится тяжелой работы.