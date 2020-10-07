По данным прошлогоднего опроса "Рейтинга" почти половина киевлян считают, что в столице катастрофическая ситуация с незаконным строительством. Но застройщик это обычный бизнесмен, как и все хочет меньше тратить и больше зарабатывать. Просто ему нужен контроль и прозрачность отношений с городскими властями. В городе перезагружены инженерные сети, на дорогах – сплошные пробки, паркингов нет. И из всего этого беспорядка зарабатывают чиновники. Я знаю строительное дело в нюансах, мы проектировали многоэтажные паркинги различных типов, для меня сфера благоустройства является родным и близким. Я и наша команда знаем точно, как сделать жизнь киевлян комфортнее, безопаснее и легче. Именно в этом я и вижу свою роль.

Вы раньше коснулись очень важной темы. Гендерная политика в Украине последних лет на бумаге выглядит вполне привлекательной и перспективой, но де-факто воплощается с очень большими препятствиями. Почему, по Вашему мнению, избиратели в основном голосуют мужчин?

Начну с того, что мы уже имеем на уровне законодательства 30-процентную квоту, по которой украинские женщины могут сегодня быть представлены на различных ветвях власти. И это мировая тенденция. Украинская женщина не только красивая в мире, но и самая талантливая и самая работящая. Так почему же она должна сидеть на кухне и только варить борщи. Советские стереотипы должны отойти в прошлое. Даже имея троих детей, женщина может заниматься самореализацией. Посмотрите на Тимошенко, на Меркель, на Сюзанну Чапутову, президентской Словакии. Разве эти женщины чем-то уступают мужчинам? Тем, что имеют гораздо меньше вредных привычек. Я убеждена, что и президентом Украины должна быть женщина. И если сегодня это не так, то лишь потому, что ложные стереотипы, о которых вы говорили, еще существуют. Но мы, женщины, победим. Рано или поздно.

Вы – мать троих детей. Как Вы совмещаете материнство с работой сейчас и как собираетесь это делать, находясь на службе у киевлян?

Секрет успеха всегда в железной самоорганизации: раньше вставать, лучше планировать, не тратить ни одной свободной минуты зря, просто очень ценить свое время. Именно это и сделало мою жизнь насыщенным и содержательным. Научить детей ценить время это тоже важная составляющая вашего успеха. Мне это удалось. И я сегодня хочу, чтобы мои наработки, мой опыт, моя молодость и силы принадлежали киевлянам. Ведь только правильно сделанный выбор гарантирует правильный результат: ровные дороги, чистые обочины, отремонтированы парадные и справедливые тарифы. И поэтому я всем нам, киевлянам, желаю мудрости и удачи. Главное не забыть 25 октября проголосовать за свое собственное благополучие.