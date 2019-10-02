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2 октября • обновлено в 19:45
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Деоккупация Крыма и Донбасса: Зеленский озвучил план действий

5.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины.

Своей позицией поделился он на открытии заседания Комиссии по вопросам правовой реформы в среду, 2 октября, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

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Зеленский озвучил план действий по Крыму и Донбассу

Зеленский озвучил план действий по Крыму и Донбассу

Пресс-служба президента Украины

"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", – пояснил он.

Президент также заявил о необходимости создания стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, – а в некоторых случаях и освобождение от нее – за сотрудничество с оккупационными властями", – поделился Зеленский.

Зеленский предложил переходное правосудие для Донбасса

Зеленский предложил переходное правосудие для Донбасса

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пообещал украинцам, что не перейдет "красные линии" и не допустит капитуляции перед Россией.

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Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Крым Донбасс
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сейчас "активисты", которые наживались на войне, начнут поднимать майдан. "патриоты" будут палить шины и угрожать расправой. Украина забурлит минимум на год! Путин постарается на этом фоне быстро собрать Норм. Формат, и скажет: "Вы видите- дикие люди! Как с ними можно договариваться! Они поубивают друг друга." И -всё!. finita la commedia! Тайный план Путина сработал! ОБСЕ проведёт выборы в республиках, и Донбасс- Россия!
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Карпов Стас
Карпов Стас
С Донбассом надо решать, договариваться, восстанавливать. А с Крымом вопрос был закрыт в марте 2014.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Зеленский кандон да ты уже всю Украину продал за ведро картошки!
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