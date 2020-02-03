Деоккупация Крыма: Эрдогану предложат "стамбульский" формат – Джемилев

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом будет озвучена инициатива по созданию переговорной "стамбульской" площадки по Крыму.

"Мы будем обговаривать комплекс вопросов. В частности, мы бы очень хотели, чтобы Турция была инициатором создания площадки по переговорам по деоккупации", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"По нашему мнению, в ней должны участвовать страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты и Канада. И мы бы хотели, чтобы это был "стамбульский", если так можно сказать, формат", – сказал он.

Мустафа Джемилев

Джемилев признал, что в настоящее время "у Анкары натянутые отношения с Западом, вынужденные контракты с Россией". Он предположил, что Турция не будет "особенно осложнять отношения с РФ".

В то же время он убежден, что "тема Крыма, тема непризнания оккупации, тема деоккупации будет звучать постоянно".

Напомним, 3 февраля состоится визит президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и с представителями Меджлиса крымскотатарского народа. Особое внимание будет уделено теме положения крымских татар в оккупированном Крыму.

Как писал OBOZREVATEL, 30 января во время встречи группы украинских дипломатов во главе с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции Андреем Сибигой и группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Турции турецкие чиновники подтвердили, что их позиция по аннексии украинского Крыма Россией остается неизменной – Анкара никогда не признавала и не признает ее.

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