Деоккупация Крыма: Джемилев объяснил, что даст Украине нашумевшая резолюция

Принятие Генеральной ассамблеей ООН украинской резолюции по Крыму является первым документом, который станет правовой основой для его деоккупации.

В частности, главным его преимуществом является тот факт, что в нем впервые присутствует прямая отсылка к Будапештскому меморандуму. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины (БПП) Мустафа Джемилев в интервью "Крым. Реалии".

"Очень важные моменты заключены не только в результативной части, но и в преамбуле резолюции. Именно там указано, что действия России противоречат Будапештскому меморандуму 1994 года "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия". Эта резолюция — первый документ такого уровня, в котором содержится ссылка на Будапештский меморандум. Мы и ранее выступали за то, чтобы создать базу для деоккупации Крыма на основании меморандума, и теперь для этого появилась конкретная правовая база", — считает политик.

Джемилев обратил внимание и на такой положительный сигнал для Украины, как солидарность мирового сообщества с ней в вопросе милитаризации Крыма. По словам парламентария, цивилизованные страны сейчас рассматривают эту проблему уже не только как сугубо украинскую, но и как такую, которая угрожает безопасности всего черноморского региона.

"Помимо этого, страны, подписавшие документ, призывают к безоговорочному освобождению захваченных в Керченском проливе украинских судов и моряков. Важно, что резолюция призывает не только к демилитаризации Крыма, но и в принципе к прекращению оккупации украинской территории", — подчеркнул лидер крымских татар.

Мустафа Джемилев "Еспресо.TV"

Кроме того, он добавил, что поддержку крымской резолюции можно считать и крупной победой Украины на дипломатическом фронте. Джемилев уточнил, что именно Украина внесла предложение проголосовать за текст резолюции двумя третями голосов. Это требование не было обязательным, однако на практике документы, касающиеся вопросов мира и безопасности, часто принимаются двумя третями голосующих. Соответственно, если бы текст резолюции был принят простым большинством голосов, российская пропаганда могла бы затем поставить его под сомнение, ссылаясь на процедурные моменты. Однако в данном случае "за" проголосовали даже не две третьих, а три четверти голосовавших, и опровергнуть этот факт уже невозможно.

В свою очередь, советник Джемилева Рустем Умеров, который также присутствовал на заседании ООН, добавил, что Генассамблея проголосовала за проект документа, предложенный украинской стороной, однако еще около 40 государств выступили в качестве соавторов резолюции, что придает документу еще большую силу.

"Иран и Сирия пытались внести в текст резолюции поправки пророссийского содержания, однако большинство их отвергли. Сама Россия, разумеется, выступила против принятия документа, но на итоговое решение это не повлияло", — пояснил Умеров.

Крымскотатарские лидеры отметили, что, безусловно, не питают иллюзий о скором решении проблемы Крыма. Россия, по их мнению, продолжит нарушать международное право и в ближайшее время не станет предпринимать никаких шагов по демилитаризации, а тем более – по деоккупации Крыма и прилегающих к нему акваторий. Однако теперь это будет иметь для нее крайне серьезные последствия.

"Тем не менее, если такие действия Москвы продолжатся на фоне принятой резолюции, это даст международному сообществу новые основания для продления и усиления санкций. Более того, санкции могут быть введены каждым государством, проголосовавшим за принятие резолюции, без необходимости согласования с другими", — пояснил Джемилев.

Генассамблея ООН "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму нервно отреагировали на жесткую резолюцию и заявили, что нынешний "режим" в Украине якобы создавался для тарана России, а Запад является "инициатором кризиса в Украине".

Также резолюцию Украины не поддержали Армения и Беларусь. За такое предательство украинцы жестко осудили указанные страны, назвав их "рабами России".