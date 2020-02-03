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3 февраля • обновлено в 11:37
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Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев
Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Все статьи автора

Деоккупация Крыма: что я предложу Эрдогану

2.5т

3 февраля состоится визит президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. На ней будет обсуждаться положение крымских татар в оккупированном Крыму.

Сейчас (10:30 по киевскому времени, – Ред.) я еду на официальную встречу с Эрдоганом. Потом будет отдельная встреча с Меджлисом.

Мы будем обговаривать комплекс вопросов. В частности, мы бы очень хотели, чтобы Турция была инициатором создания площадки по переговорам по деоккупации. По нашему мнению, в ней должны участвовать страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты и Канада. И мы бы хотели, чтобы это был стамбульский, если так можно сказать, формат.

Не знаю, каким будет итог, но мы будем это предлагать.

Раджеп Тайип Эрдоган

Раджеп Тайип Эрдоган

В то же время необходимо учитывать тот факт, что сейчас у Анкары натянутые отношения с Западом, вынужденные контракты с Россией. Поэтому, наверное, они не будут особенно осложнять отношения с РФ. Но тема Крыма, тема непризнания оккупации, тема деоккупации будет звучать постоянно.

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Может ли Турция существенно повлиять на ситуацию с оккупацией Крыма? На Россию пока никто не может повлиять. Необходим комплекс мер всего мирового сообщества – санкции и прочее.

Может ли Эрдоган перекрыть пролив Босфор для российских кораблей? Нет, не может. Конвенция Монтре 1936 года ему этого не позволяет. Турция может перекрыть пролив, только если сама вступает в войну с Россией.

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