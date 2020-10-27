Видением международного сообщества в нахождении мирного решения ситуации на Донбассе есть безусловное выполнение Минских мирных соглашений. Это подтверждено решениями Совета Безопасности (СБ) ООН, неизменной позицией ОБСЕ и других членов международного сообщества. Если выполнить все 13 пунктов этого документа, то, действительно, все временно оккупированные территории Донбасса вернутся в конституционно-правовое поле Украины. Саммиты Нормандского формата (Украина, РФ, Франция, Германия), а также заседания Трёхсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ) проводят работу по имплементации всех пунктов Минских соглашений, что должно привести к остаточному решению конфликта на Донбассе и возвращению Украине всех временно оккупированных территорий. Вместе с тем, сегодня стало понятным, что некоторые пункты Минска (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений) без привлечения дополнительных имплементационных инструментов выполнить просто невозможно. Это, в частности, пункт 10: "Выведение всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников из территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех вооруженных групп", а также п.12 – проведение выборов на временно оккупированной территории, которые согласно положениям п.4 должны проводиться согласно действующего украинского законодательства.

Давайте рассмотрим так в чем же проблема.

Уже идет шестой год после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а только в этом голу благодаря чрезвычайным усилиям украинской стороны удалось договориться о разведении войск на нескольких критических участках соприкосновения, добиться режима тишины (он еще далеко не абсолютный), осуществить обмен удерживаемых лиц (еще многих не удалось вернуть). Конечно, были сделаны важные первые шаги мирного урегулирования, но это только прелюдия к полной реализации Минска. Нужно понимать, что если выполняется п.10 документа, то конфликт на Донбассе сразу закончивается – с линии соприкосновения на всей временно оккупированной территории исчезают все незаконные вооруженные формирования (1-й, 2-й армейские корпуса, так называемые казаки, добровольцы и другие вооруженные группы), реинтеграция региона происходит очень спокойно, быстро и безболезненно для мирного населения. Но учитывая, что сепаратисты и российские военные, которые незаконно базируются на оккупированном Донбассе, самостоятельно не собираются выполнять этот пункт Минских соглашений, который лишает антиконституционное образование "ЛДНР" любой военной поддержки в форме незаконных вооруженных формирований, поэтому только использование дополнительных инструментов давления и принуждения может обеспечить полное выполнение этого пункта Минска.

Другая проблема – организация и проведение местных выборов на временно оккупированных территориях. Они должны проходить за украинским законодательством, однако всем понятно, что "ЛДНР" есть образованием, которое противоречит Конституции и законам Украины, поэтому организовывать и проводить выборы на временно оккупированных территориях должен какой-то другой орган, которому официальный Киев может доверять и который имеет международную легитимность. Согласно хорватского опыта применения Эрдутского мирного соглашения, которое где-то похоже на Минское, приглашение на временно оккупированные территории миротворческой миссии ООН во главе с Международной переходной администрацией (МПА) стало бы дополнительным важным инструментом имплементации подписанных договоренностей. Мандат на формирование международной миссии дает СБ ООН за согласностью сторон конфликта. За хорватским сценарием, это был официальный Загреб, сепаратисты, которые контролировали часть хорватской территории, и Сербия. В нашем случае, это будет официальный Киев и РФ, которая полностью контролирует позицию и действия "ЛДНР".

Вопрос посылки миротворцев на Донбасс не есть новым. Длительное время Москва отрицала такую возможность, однако в сентябре 2017 г. В.Путин заявил о готовности Кремля поддержать идею посылки "голубых касок" на Донбасс. Только мандат этой миссии по видению Москвы был специфическим: размещение миссии исключительно вдоль линии соприкосновения сторон, а также сопровождение миротворцами сотрудников ОБСЕ, которые посещают территории за линией разграничения.

Международное сообщество очень прохладно встретило такую инициативу Кремля. Всем было понятно, что имелось ввиду "замораживание конфликта" на длительный период. Поэтому Украина совместно с США, Великобританией, Францией и Германией начала подготовку своего проекта Резолюции СБ ООН. Однако со временем работа по ее разработке прекратилась. Рассматривалась возможность посылки МПА на всю оккупированную территорию Донбасса и миротворческого контингента в составе военного компонента (включительно с тяжелым вооружением), полицейского (международные полицейские, которые имеют опыт работы в горячих точка) и гражданского, который должен был помогать МПА осуществлять управление подмандатной территорией. При этом, структуры "ЛДНР" не исчезают, а с приходом МПА становятся второстепенными. Они не решают политических и управленческих задач, а только осуществляют функции жизнеобеспечение местного населения.

Таким образом, на Донбассе МПА вместе с миротворческим контингентом переберет на себя функции управления и безопасности, а также проконтролирует, чтобы начался процесс демилитаризации временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, вывод всех незаконных вооруженных формирований. После выполнения этого пункта сразу создаются условия для подготовки и проведения местных выборов согласно украинскому законодательству. Организовывает избирательный процесс МПА, а мониторинг над их проведением осуществляет ОБСЕ. Контроль над не контролированным участком границы украинское правительство может делегировать миротворцам ООН и наблюдателям ОБСЕ. После проведения местных выборов целесообразно сразу инициировать вывод миротворцев из Донбасса и перебирания всех управленческих функций официальным Киевом. Так плавно и мирно может закончиться процесс деоккупации Донбасса.

Однако нужно помнить, что быстрая и безболезненная деоккупация Донбасса не есть интересом Кремля. Поэтому во время процесса голосования в СБ ООН о посылке миротворцев на Донбасс, РФ наверняка попробует использовать право вето. Чтобы избежать этого, украинская сторона должна провести соответствующую широкую разъяснительную работу с целью убеждения международного сообщества, что без приглашения на оккупированный Донбасс МПА невозможно выполнить все пункты Минских документов, которые до сих пор пробуксовывают. Посылка миротворцев на Донбасс есть необходимостью исключительно для выполнения Минска, и если РФ собирается заблокировать эту инициативу, то значит с самого начала и не собиралась выполнять Минские соглашения, а только имитировала переговорную деятельность. В таком случае блокирование Кремлем мирного процесса на Донбассе должно быть осуждено международным сообществом и сопровождаться усилением санкционного режима относительно России. Поэтому Москва должна прежде хорошо подумать о последствиях, перед тем, как решит использовать вето.

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