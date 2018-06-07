Деоккупация Донбасса: Аваков раскрыл детали своего плана

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией.

С таким сообщением он вступил в рамках ІХ Национального экспертного форума, организованного Институтом Горшенина, передает "Левый берег".

"Это должна быть полицейская операция, без применения военных сил", - отметил он, добавив, что в операции, по замыслу, примут участие миротворцы ООН.

Первая фаза, согласно плану Авакова, предполагает освобождение оккупированных территорий, вторая - восстановление нормального качества жизни людей, живущих в Донбассе.

По словам министра, 60% украинцев хотят вернуться в Украину.

"Это стратегия, о которой я говорю уже не первый месяц. Базируется эта стратегия на одном простом тезисе: Донбасс - Украина, люди, которые там живут - украинцы. И нам нужно заботиться об этом и думать, а не отгораживаться стеной от этой территории и делать вид, что там ничего не происходит, а мы построим счастье здесь", - сказал он.

Аваков также отметил, что для реализации плана о деоккупации необходимо принять законопроект об амнистии и законопроект о коллаборационистах.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в апреле Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса.

Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".