Денисова призвала украинцев не ездить в Беларусь: немедленно вернуть задержанных

Алексей Титофф Политика 16:45, 13.08.2020 Обновлено: 17:46, 13.08.2020

На фоне протестов в Беларуси украинцев призвали воздержаться от поездок в страну.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая обратилась к властям Беларуси с просьбой защитить задержанных во время протестов украинцев.

Он рассказала, что в стране задержали волонтеров Евгения Васильева и Константина Реуцкого, а также украинку Оксану Алешину и парня, чье имя пока не разглашается.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! Присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", – добавила она.

Также она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера, главу ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным украинцам.

Денисова подчеркнула, что она обратилась к послу Украины в Беларуси Игорю Кизиме с просьбой установить местонахождение украинцев и проверить, применялась ли к задержанным физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

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