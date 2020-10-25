Денисова оправдала участие детей-волонтеров в опросе Зеленского

Несовершеннолетние с 14 до 18 лет в качестве волонтеров могут принимать участие в опросе, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Однако при этом дети должны получить согласие родителей, пояснила в Facebook уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова.

"Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", – написала она.

Денисова подчеркнула, что согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительности.

"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерна, если согласие на нее данная родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", – сказала детский омбудсмен.

Также Денисова добавила, что дети не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и т.д.

Отметим, что волонтеры сказали, сколько им заплатят за опрос президента Зеленского.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.