Главу Ивано-Франковской ОГА планируют назначить вице-премьером: опубликован документ

На должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины, вместо Алены Бабак, профильный комитет Верховной Рады планирует одобрить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

Соответствующий документ (повестку дня комитета по вопросам организации государственной власти) опубликовало издание "Новое время".

В тексте указано, что на заседании в пятницу, 17 января, депутаты планируют рассмотреть увольнение Бабак с должности министра и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром и главой ведомства.

Денис Шмыгаль Українські Новини

Документ Новое время

Как писал OBOZREVATEL, 16 января в сети сообщили о возможном увольнении министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак. Она якобы написала заявление об отставке по собственному желанию.

Это позже подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она также указала, что Шмыгаль может занять кресло Бабак, а также получить статус вице-премьера.

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