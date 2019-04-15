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Денис Силантьев: задайте политику откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV станет народный депутат Украины, чемпион мира по плаванию и призер Олимпийских игр Денис Силантьев.

Денис Силантьев: задайте политику откровенный вопрос

Во время шоу-допроса, ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Силантьевым сегодня в 17:30.

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