Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

"Теракт" против в 112 канала: пиар партии Медведчука-Бойко

1.1т

Несколько дней муссировалась громкая история с ночным выстрелом из гранатомета по офису 112 телеканала. Ничуть не сомневаюсь, что это провокация, устроенная в интересах политической силы, которую представляет владелец телеканала. А именно - партии "Опозиційна платформа - За життя".

Что дает мне основания это утверждать? А то, что вот такие провокации с целью пиара - обычные методы партии Бойко-Медведчука.

Еще 5 июля Неля Штепа, которая также идет в Раду по списку партии "За життя", заявила о том, что на нее якобы готовилось покушение. Якобы ее преследовала некая машина с вооруженными людьми, которых задержала полиция и изъяла у них пистолеты с глушителем. Прилагались даже фотографии этого изъятого оружия.

Информацию быстро стали разгонять близкие к Медведчуку СМИ (тот же 112 канал и другие) и напечатали в агитационных партийных газетах "За життя", которые раздавали в Славянске.

"Теракт" против в 112 канала: пиар партии Медведчука-Бойко

"Теракт" против в 112 канала: пиар партии Медведчука-Бойко

Казалось бы, громкий случай, но уже через неделю о нем почему-то нет ни слуху, ни духу. Как же так? Вчера в Славянске я обратился за комментариями в местную полицию. Спросил, кого задержали, какова судьба этого дела? И выяснилось, что полиция проверяла каких-то людей по заявлению Штепы, но на самом деле никого не задерживала, никакого оружия не изымала, и уголовного производства также нет.

Новости
Обстрел 112 канала: спецслужбы России активизировались

То есть, либо Штепа просто наврала, либо "покушение" было постановкой - сами наняли каких-то титушек с муляжами оружия, договорились с полицией, чтобы громко их арестовать ради информационного повода, а потом тихо слили эту историю на тормозах. Типа ничего не было. У людей же память короткая, через неделю никто и не вспомнит об этой истории.

Уверен, что примерно такая же история и с "терактом" против 112. Один и тот же почерк.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Обстрел 112 телеканала" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Тема
Обстрел 112 телеканала
Персоны
Юрий Бойко Виктор Медведчук Неля Штепа
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Скирда Женя
Скирда Женя
Смешно, другое, бывшая лидер сепаратизма в Славянске идёт в Раду!!! (((((((((((((((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel