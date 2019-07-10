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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Преступные махинации Королевской: почему люди продолжают за это голосовать?

16т

Смотрю, как в соцопросах подрастает рейтинг партии "За життя" и не перестаю удивляться. Ну ладно, я понимаю, что их избиратели не видят ничего плохого в Медведчуке и его пророссийской риторике. Но ведь сама партия сплошь состоит из отъявленных коррупционеров, воров и предателей, которые идут в Раду не потому что "за дружбу с Россией", а просто за баблом. Это люди без каких либо ценностей, который сегодня в "Батькивщине", завтра в Оппоблоке, послезавтра в за "За життя". Там, где больше возможностей для муток.

Ярчайший пример - семья Натальи Королевской и Юрия Солода, о коррупционных схемах которых я уже писал пару лет назад.

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Королевская идет в списке партии "Оппозиционная платформа "За життя". Солод баллотируется на мажоритарном округе в Славянске при поддержке Нели Штепы. Оба любят в своих выступлениях жалеть несчастных пенсионеров. Сетуют на низкие размеры соцвыплат и обещают бороться за их повышение, а всю вину за низкий уровень жизни стариков перекладывают на действующую власть.

При этом сами супруги в 2015-2016 годах, до введения блокады ОРДЛО, вывезли из Украины в Россию через "ЛДНР" тысячи тонн лома цветных металлов. Без уплаты каких-либо налогов и пошлин. То есть, фактически кинули бюджет на сотни миллионов гривен, которые могли бы пойти на пенсии тем же старикам и ветеранам.

Суть схемы была простой. За вывоз лома цветмета из Украины нужно платить пошлину. Но линия разграничения не считалась границей. Поэтому за вывоз лома из Киева в Красный Луч, который находится под контролем "ЛНР", Королевская и Солод не платили в бюджет ничего.

Дальше в Красном Луче они переплавлали лом в слитки на своем мини-заводе "Солур". А оттуда вывозили металл в Россию через неподконтрольный Украине участок границы. Тоже, разумеется, ничего не уплачивая в бюджет - ведь на границе нет украинской таможни. Оформлялись все эти поставки через офшор, оформленный на официальную помощницу Королевской - Ольгу Элькину.

Эта схема работала бы и сегодня, если бы не блокада, которая остановила перемещения грузов через линию разграничения. Но украсть Королевская и Солод и так успели много.

Вот так - на словах забота о бедных, жалобы на высокие тарифы, обещания повысить пенсии. На деле - контрабанда в особо крупных размерах. Преступные махинации, из-за которых недополучают деньги школы, больницы, поликлиники, не хватает денег на пособия и соцвыплаты.

Почему люди продолжают за ЭТО голосовать? Не объяснимо.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Персона
Наталья Королевская
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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