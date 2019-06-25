ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Повернення Росії в ПАРЄ: з чого б Європі нас поважати, якщо ми самі себе на поважаємо?

20тЧитать материал на украинском

Мне не дивує те, що Росії повернули право голосу у ПАРЄ. Рано чи пізно це мало статися. Рано чи пізно скасують й інші санкції. Ми живемо у світі, яким правлять сила і великі гроші, тому буде і Північний потік-2 і ще багато чого. Можна ображатися на це, але образами точно нічого не змінити.

ПАРЄ

ПАРЄ

Facebook Борислава Берези

А з чого б раптом Європі нас поважати, якщо ми самі себе на поважаємо? Вас обурює те, як голосувала Австрія? А те, що у нас кум Путіна вільно фінансує партію, балотується до парламенту та скуповує медіа вас не обурює? Уявіть собі якогось бюргера, який дізнається, що Медведчук, проти якого ввели санкції у США за діяльність, направлену проти українського суверенітету(!), абсолютно вільно себе почуває в Україні та готується завести фракцію у парламент. Перше ж логічне питання, яке у нього виникне: "чому я маю страждати, втрачати від санкцій заради якоїсь України, якщо ці люди самі не вважають за потрібне себе захищати? Вони кричать, що Путін їх окуповує, а самі легко пускають його представників до парламенту". І що ми можемо відповісти на це?

Новости
Україна може піти з ПАРЄ: у Раді зробили гучну заяву

Та ми смердючого мерзотника Струка не можемо притягти до відповідальності, який створював загони "ЛНР" та разом з Болотовим проводив "референдум" по відділенню Донбасу і хизувався цим. Якийсь дрібний бандюган з Луганська увесь державний апарат на х*ю крутив, вибачте, а ви кажете - ПАРЄ...

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
Украина
Источник
Источник:Telegram Дениса Казанського
Поделиться в Facebook
23
Комментарии
10
17
Смешно
50
Интересно
284
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Жертва сама і винна. Це називається Стокгольмський синдром, зелененький автор. Або - в огороді бузина, а в Києві - дядько.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Україна - геморой Європи Історія з поверненням Росії в ПАРЄ - це навіть не про політику. Хоча, про неї теж. На мій погляд, ця малозначима інституція наочно демонструє процеси, нині відбуваються в Європі. П'ять років тому, після того, як Крим пішов в Росію, Старий Світ, наляканий і здивований, вирішив, що за подібне потрібно карати. Навіть не стільки через солідарність з Україною, скільки зі страху за власну цілісність і незалежність. Але за роки, що минули з тих пір, стало очевидним, що всі розповіді про імперські амбіції Путіна - не більше ніж страшна казка. Плюс, сама Україна зробила практично все і навіть більше для того, щоб за нею закріпилася репутація всеєвропейського геморою, від якого всі, хто потрапляє в зону поширення її хотелок, відчувають один дискомфорт і проблеми. Однак, найболючішим виявився фінансове питання. У якийсь момент з'ясувалося, що без російських грошей пафосна і розпіарена контора опинилася на межі банкрутства. І тут почалося найцікавіше. З точки зору психології в тому числі. Сьогодні страждати за ідею готові лише божевільні і бессеребреннікі. Європа ні до тих, ні до інших не відноситься. Тому, як тільки на горизонті замаячила перспектива залишитися без змісту, - весь пафос моментально випарувався і взяв гору здоровий прагматизм. Наш світ влаштований так, що принциповість собі можуть дозволити тільки ті, хто дійсно дуже забезпечений і незалежний. До нинішньої Європі це сьогодні ніяк не відноситься. Тому, підбивши баланс і вивчивши перспективи, вона прийняла єдино правильне в її ситуації рішення. А саме: перестати будувати з себе казна-що і дати волю здорового прагматизму. Який укладається в досить просту аксіому: хороші відносини з Росією стоять набагато більше, ніж заступництво мало того, що злиденній, так ще й не в міру гонористих України.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5
2 из 3 ответов | показать все
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Хромов Александр, не мудруй
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хромов Александр
Хромов Александр
Shlagov Poster, "залишитися без змісту" - шел бы ты обратно к себе на росию со своим гугл транслейтом
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Журба Валентина
Журба Валентина
Лдано, с Европой все ясно. Сей час, как никогда разъдаются вопли – построим Европу у себя! Красиво, но – не реально в русском мире - на этой зоне свои понятия! Тогда нейтральный статус, но… Нейтральную страну может защититть только статус 1 мирового банка - Швейцария 2 мировой фабрики - Китай 3 мирового пугала - Сев Корея 4 мирового геммороя - Иран 5 мирового Хелма (в хорошем смысле) - Израиль, 6 статус особого союзника США - Южная Корея, Япония. Насколько это реально? Банком можем не успеть – не дадут, фабрикой тем более, пугало уже есть, и с ним в Европе намеренны долго договариваться. С Хелмом, в принципе неплого – помогут, но только чем могут, не вопреки гос интересам…По поводу возобновления ядерного статуса уже стоит думать, если не стрельнет пункт 6!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
2 из 6 ответов | показать все
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Журба Валентина, Бред состоит в том, что изнпчально США распределили Украину как форпост начала войны с Россией, причем они сами должны были выглядеть для мирового сообщества как "Империя добра" ( и абсолютно неважно, что вам " втирали" в СМИ) То, что у американцев не воплотились планы отлично характеризует два момента: 1) Победы России в Сирии. 2) Когда Трамп отправил самолеты бомбить Иран, ему прозрачно намекнули, что этот регион входит в интересы России и Китая и Трамп был вынужден лiтаки вернуть. США умудрились прозевать, что Россия надежно защищена. В связи с чем в американских аналитических центрах полетят головы. Некоторые типа Волкера ещё пытаются удержаться в теплых креслах и делают громкие заявления. Касательно вашей пропаганде, мол, ушли из Русского мира и скоро будем в Европе не выдерживает никакой критики. Реально вы ушли а вот куда вы ушли не понимаете. Вас в Европе никто не ждет ни в составе ЕС, ни политически, ни тем более экономически.Образно это выглядит примерно так: Вы поругались с соседом и схватили ружье, потом вдруг помирились и у вас с соседом стали нормальные отношения. Вы это ружье опять уберете как можно дальше. Ведь так? В данном случае соседи это Россия и Европа а ружье это Украина. Тем более, что торговые пути на Восток у Европы уже обретают реальные черты а американская гегемония слабеет, причем эти пути лежат через и вместе с Россией. А теперь подумайте где вы (Украина) и где мы (Россия) и где они (Европа) и что вас ждет в ближайшей перспективе. С учетом того, что уголовные преступления фиксируются, правда дела невозбуждаются, но это до поры, до времени. А Рлссия так на войну и не явилась, про которую у вас из каждого утюга трезвонят. А амеры так ждали,так ждали но все пять лет не дождались.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Журба Валентина
Журба Валентина
Shlagov Poster, а в чем состоит бред? статья классная - на момент вчера. Надо следовать ценностям, и воздасться вам, но в свете последних событий - на ценности надейся, но сам не плошай. Европа от нас отвернулась - в русский мир по прежнему несобираемся - надо думать, как себя защитить себя защитить -вопрос как? Где бред????
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel