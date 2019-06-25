Мне не дивує те, що Росії повернули право голосу у ПАРЄ. Рано чи пізно це мало статися. Рано чи пізно скасують й інші санкції. Ми живемо у світі, яким правлять сила і великі гроші, тому буде і Північний потік-2 і ще багато чого. Можна ображатися на це, але образами точно нічого не змінити.

ПАРЄ Facebook Борислава Берези

А з чого б раптом Європі нас поважати, якщо ми самі себе на поважаємо? Вас обурює те, як голосувала Австрія? А те, що у нас кум Путіна вільно фінансує партію, балотується до парламенту та скуповує медіа вас не обурює? Уявіть собі якогось бюргера, який дізнається, що Медведчук, проти якого ввели санкції у США за діяльність, направлену проти українського суверенітету(!), абсолютно вільно себе почуває в Україні та готується завести фракцію у парламент. Перше ж логічне питання, яке у нього виникне: "чому я маю страждати, втрачати від санкцій заради якоїсь України, якщо ці люди самі не вважають за потрібне себе захищати? Вони кричать, що Путін їх окуповує, а самі легко пускають його представників до парламенту". І що ми можемо відповісти на це?

Та ми смердючого мерзотника Струка не можемо притягти до відповідальності, який створював загони "ЛНР" та разом з Болотовим проводив "референдум" по відділенню Донбасу і хизувався цим. Якийсь дрібний бандюган з Луганська увесь державний апарат на х*ю крутив, вибачте, а ви кажете - ПАРЄ...

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