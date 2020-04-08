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8 апреля • обновлено в 19:13
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Деньги взяли, а назначение провалили: фигурант "пленок Ермака" рассказал о продвижении Купчака в "Энергоатом"

1.7т
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Экс-нардепа Владимира Купчака собирались назначить на должность и.о. главы НАЭК "Энергоатом", а после "решить вопрос с конкурсом".

Об этом рассказали фигуранты так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский в интервью Bihus.info. По их словам, назначение Владимира Купчака на должность главы НАЭК "Энергоатом" и Александра Луцкого на должность главы Госгеокадастра – это проекты государственного масштаба.

Как рассказал Штанько, изначально планировалось, что Купчака сделают и.о. главы "Энергоатома", а после Денис Ермак должен был "порешать" вопросы открытого конкурса. Однако, брату главы ОПУ это не удалось.

Владимир Купчак

Владимир Купчак

Тем не менее, реализация плана была запущена и именно поэтому был уволен предыдущий глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Эту информацию Дмитрию в переписке якобы подтвердил лично Денис Ермак.

К слову, Штанько рассказал и о процессе, как вообще люди попадают на собеседование к главе ОПУ Андрею Ермаку и его брату Денису.

"У меня было огромное количество резюме. Есть люди, которые общаются со мной, они знают, что я могу общаться с кем-угодно, потому что у меня такая работа. Я говорю человеку, что есть Андрей Ермак, есть брат Денис, рассказываю механизм. Дальше человек кидал резюме, я показывал Сергею, он говорил - нормальный ли человек. Потому что есть токсичные люди, есть с предыдущей власти", – рассказал Штанько.

Также он подтвердил информацию, что с Купчака взяли деньги за назначение, но сколько точно - не помнит. По заявлениям Гео Лероса, Денис Ермак требовал за это 5 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Пленки Ермака
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
НАЭК Энергоатом коррупция
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