Деньги взяли, а назначение провалили: фигурант "пленок Ермака" рассказал о продвижении Купчака в "Энергоатом"

Экс-нардепа Владимира Купчака собирались назначить на должность и.о. главы НАЭК "Энергоатом", а после "решить вопрос с конкурсом".

Об этом рассказали фигуранты так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский в интервью Bihus.info. По их словам, назначение Владимира Купчака на должность главы НАЭК "Энергоатом" и Александра Луцкого на должность главы Госгеокадастра – это проекты государственного масштаба.

Как рассказал Штанько, изначально планировалось, что Купчака сделают и.о. главы "Энергоатома", а после Денис Ермак должен был "порешать" вопросы открытого конкурса. Однако, брату главы ОПУ это не удалось.

Владимир Купчак

Тем не менее, реализация плана была запущена и именно поэтому был уволен предыдущий глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Эту информацию Дмитрию в переписке якобы подтвердил лично Денис Ермак.

К слову, Штанько рассказал и о процессе, как вообще люди попадают на собеседование к главе ОПУ Андрею Ермаку и его брату Денису.

"У меня было огромное количество резюме. Есть люди, которые общаются со мной, они знают, что я могу общаться с кем-угодно, потому что у меня такая работа. Я говорю человеку, что есть Андрей Ермак, есть брат Денис, рассказываю механизм. Дальше человек кидал резюме, я показывал Сергею, он говорил - нормальный ли человек. Потому что есть токсичные люди, есть с предыдущей власти", – рассказал Штанько.

Также он подтвердил информацию, что с Купчака взяли деньги за назначение, но сколько точно - не помнит. По заявлениям Гео Лероса, Денис Ермак требовал за это 5 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!