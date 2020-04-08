Деньги взяли, а назначение провалили: фигурант "пленок Ермака" рассказал о продвижении Купчака в "Энергоатом"

Экс-нардепа Владимира Купчака собирались назначить на должность и.о. главы НАЭК "Энергоатом", а после "решить вопрос с конкурсом".
Об этом рассказали фигуранты так называемых "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский в интервью Bihus.info. По их словам, назначение Владимира Купчака на должность главы НАЭК "Энергоатом" и Александра Луцкого на должность главы Госгеокадастра – это проекты государственного масштаба.
Как рассказал Штанько, изначально планировалось, что Купчака сделают и.о. главы "Энергоатома", а после Денис Ермак должен был "порешать" вопросы открытого конкурса. Однако, брату главы ОПУ это не удалось.
Владимир Купчак
Тем не менее, реализация плана была запущена и именно поэтому был уволен предыдущий глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Эту информацию Дмитрию в переписке якобы подтвердил лично Денис Ермак.
К слову, Штанько рассказал и о процессе, как вообще люди попадают на собеседование к главе ОПУ Андрею Ермаку и его брату Денису.
"У меня было огромное количество резюме. Есть люди, которые общаются со мной, они знают, что я могу общаться с кем-угодно, потому что у меня такая работа. Я говорю человеку, что есть Андрей Ермак, есть брат Денис, рассказываю механизм. Дальше человек кидал резюме, я показывал Сергею, он говорил - нормальный ли человек. Потому что есть токсичные люди, есть с предыдущей власти", – рассказал Штанько.
Также он подтвердил информацию, что с Купчака взяли деньги за назначение, но сколько точно - не помнит. По заявлениям Гео Лероса, Денис Ермак требовал за это 5 миллионов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака"
Фигуранты пленок рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности должны были платить до $100 тысяч.
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