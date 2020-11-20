В "Слуге народа" пояснили, почему деньги с COVID-фонда тратят на строительство дорог

Средства, которые выделяются из ковид-фонда на ремонт дорог – это фактически борьба с последствиями экономического кризиса, поскольку сам коронакризис – это не только пандемия.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала заместитель председателя фракции "Слуга Народу" Евгения Кравчук. По ее словам, в то же время бюджетный комитет постоянно распределяет дополнительные средства в том числе и на медицинскую сферу, в частности и на разводку кислорода по больницам.

"Ремонт дорог – это фактически борьба с последствиями экономического кризиса, поскольку сам коронакризис – это не только пандемия как такова. Это и экономический кризис в том числе: падение экономики, потеря рабочих мест. Чтобы "вылечить" ее, нужно вкладывать деньги в инфраструктуру, мультипликатор для экономики", – отметила Кравчук.

По ее словам, в вопросе с разведением кислорода по больницам и вообще в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине, не стоит прибегать к подмене понятий, потому что работа идет, средства выделяются. Мол, лучше подать запросы в государственные администрации, потому что они распорядители средств, которые идут им на места и дальше эту субвенцию они передают в местные больницы.

"Это не правда, что не проводят кислород. Я была в Черткове (городок на Тернопольщине. – ред), откуда родом, и там как раз установили бочку, выделили новое помещение, бывший детский сад, на еще одно отделение больницы. Это к тому, чтобы не было подмены понятий", – отметила политик.

Она также напомнила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что средства от выигрыша в Стокгольмском арбитраже пойдут на инфраструктурные проекты и дороги.

"Велике будівництво" – это не только дороги. Это еще 700 объектов по всей Украине: школы, детские сады и приемные отделения больниц. 210 приемных отделений. Их начали чуть позже ремонтировать, чем школы и детские сады, но работы идут", – подытожила она.

О том, почему власть тратит деньги с COVID-фонда на строительство дорог, когда от вируса умирают сотни украинцев каждый день, вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам одесского волонтера Екатерины Ножевников, в течение последних пяти дней в больнице Одессы не берут людей с коронавирусом, у которых сатурация на уровне выше 80%.