"Деньги решают многое": в МИД резко отреагировали на реванш России в ПАСЕ

Возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы показало, что российские деньги слишком много значат для ПАСЕ.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV и.о. директора департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, комментируя голосование ПАСЕ в Страсбурге.

"Все, что произошло в последние дни – это большая проблема для всей системы международного правопорядка, для системы международных организаций. Мы видим, что теперь деньги решают слишком много", – заявила представитель МИД.

Золотарева особо отметила, что среди стран Евросоюза возвращение РФ поддержали, в частности, Нидерланды.

"Я на прошлой неделе была в Нидерландах, неделя после того, как был обнародован отчет совместной международной следственной группы (по катастрофе Boeing на Донбассе – ред.), зашел корабль РФ на регату и под песню "Калинка-малинка" танцуют все голландцы", – подчеркнула она.

censor.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 июня приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

В сети был опубликован полный список голосовавших за возвращение России.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что те 118 европейских политиков, которые проголосовали "за", ответственны за "убийства украинцев на Донбассе и в Крыму".

В апреле 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ. Кроме того, Россия перестала платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса – 22 млн евро.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!