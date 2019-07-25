"Деньги не пахнут!" Портников рассказал, как Путин "покорил" Европу

Россия при помощи своих денег покупает европейских политиков, чтобы диктовать свои условия на международной арене.

Об этом в блоге на "Грани.ру" пишет украинский журналист Виталий Портников.

"Российские деньги не пахнут, а когда пахнут, нужно зажать нос и попытаться выловить их из того самого сортира, в котором Владимир Владимирович Путин в незапамятные времена обещал замочить террористов. Именно потому, что российские деньги не пахнут, западные политики из числа правых радикалов, левых радикалов и просто из добропорядочных совершают чудеса в поисках "диалога и взаимопонимания" со страной, которая последовательно разрушает мировой порядок и причастна к гибели сотен тысяч невинных людей в разных странах мира", – рассказал он.

Портников отмечает, что благодаря деньгам, Россия вернулась в ПАСЕ, не выполнив ни одного из условий снятия санкций. Также из-за денег продолжается строительство газопровода "Северный поток-2", хотя риск начала большой войны на европейском континенте после окончания строительства повышается в разы.

"Именно потому, что деньги не пахнут, друзья и соратники нового украинского президента (Владимира Зеленского. – Ред.), включая его первого помощника, выражают надежду, что уже через пару лет смогут продавать свои ухахатывающие сериалы в стране, оккупировавшей часть территории их родины и причастной к убийствам, пыткам, издевательствам над их согражданами", – подчеркнул журналист.

Владимир Путин

Портников акцентирует, что такое поведение практически стало нормой в мире.

"Не мы такие – жизнь такая. И не очень страшно, что от нас вовсю несет дерьмом. Это не от нас – это от российских денег в наших карманах. На самом деле они пахнут. Но деньги большие. Можно и перетерпеть", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников сообщил, что Украина будет оставаться самой бедной страной Европы, если президент Владимир Зеленский узурпирует власть.

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