"Денег нет, но вы держитесь": Коломойский признался, о чем говорит с Зеленским по телефону

Олигарх Игорь Коломойский, который входит в близкое окружение президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, о чем говорит с последним по телефону.

Подробностями поделился он в интервью НВ, которое было опубликовано в четверг, 4 июля.

Так, на вопрос, общается ли он с главой государства, Коломойский заверил, что изредка созванивается с ним и переписывается, однако говорит якобы только на повседневные темы.

"По телефону? "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь", – рассказал олигарх.

Игорь Коломойский НВ

Коломойский также признался, что морально поддерживает Зеленского. По словам олигарха, он не может помогать президенту инвестициями, так как ему это запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом" и обвинил в нем США.

Инвестаналитик Сергей Фурса высказал предположение, что олигарх делает такие заявления из-за того, что работает на президента России Владимира Путина.

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