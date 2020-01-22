...Нас постепенно приучили жить в атмосфере лозунгов, дат и мифов.
Все эти годы нас постоянно призывают объединяться ради победы над врагом. Причем, не важно каким. Будь то коррупция, гололед или внешняя агрессия.
Причем, призывают те, кто в разное время возглавлял
эту самую коррупцию, не предотвратил гололед, и во многом способствовал внешней агрессии.
Мы просто сотканы из противоречий.
Мы хотим демократии и Свободы, но постоянно ждем очередного Мессию и надеемся на "железную руку", аплодируя цензуре и наступлению на наши свободы.
Мы постоянно придумываем и отмечаем какие-то даты и пребываем в атмосфере созданных мифов про наше прошлое. Иногда это выглядит очень парадоксально, но мы не обращаем на это внимание. Не задумываемся просто.
Посудите сами.
Мы широко отмечаем День Соборности и единства, но абсолютно уверены, что на Донбассе живут враги и называем их "ватой" и "сепарами". С другой стороны, приверженцев национализма называют "хунтой" и бандеровцами. Да, у нас Разное восприятие и разные гуманитарные ценности. И вместо того, чтобы находить общность, именно эти противоречия используют политики в своих целях, системно ведя к гуманитарному расколу и агрессии.
И где же тут единство? А ведь отмечаем то " Акт Злуки".
Далее. Мы громко празднуем День Конституции, нарушая её ежедневно и не требуя соблюдения основного Закона от власть придержащих. Жонглируем правами и обязанностями, словно в цирке. Трактуем основополагающие аспекты, как хотим. Да и меняем её легко, в зависимости от желания власти и сиюминутной политической целесообразности. И даже не задумываемся об этих противоречиях. Свобода слова. Русский язык. Бесплатная медицина. Социальная страна. Неотвратимость наказания. Недра, принадлежащие народу.Все эти фундаментальные принципы четко прописаны в основном Законе. Но они не работают.
Так ЧТО тогда празднуем и чем гордимся?
Идем дальше. Любая власть пафосно и с помпой говорит о государственной Независимости, при этом постоянно выпрашивая очередные кредиты на Западе, Приемная унизительные для государства условия и практически соглашаясь с внешним управлением. Мы не отдаем себе отчет, в какую кабалу и зависимость от внешних вызовов мы попадаем. Причём, совершенно не важно от кого конкретно мы зависим. Государственной Независимости не бывает, пока ты слаб и уязвим, погряз в коррупции и бюрократии, бедности миллионов и фантастическом богатстве единиц. Так что отмечаем? Юридически закрепленный факт? Но этого недостаточно.
Теневая и не конкурентноспособная экономика и отсутствие современной социальной и гуманитарной политики превращают любое государство в объект международной политики.
Далее. Мы отмечаем День Гимна, не зная его слов и авторов, День местного самоуправления, понятия не имея, как именно это должно функционировать и с удовольствием идем на выборы за "гречку", или вообще не глядя в бюллетени. А еще мы отмечаем День морского флота, не имея, собственно, самого флота...
Так для кого эти праздничные даты? Кому нужны эти мифы? В чем состоит идеологическое воспитание общества? И почему мы настолько парадоксально устроены и так легко поддаемся на пропагандистские информационные штампы?
Хотим жить по европейским канонам, а позволяем управлять собой в лучших традициях пост совкового авторитарного способа управления. Хотим вырваться "на свободу", но тип мышления и поведения менять не хотим.
Так что, надо определиться. Если праздновать, то знать и осознанно принимать глубинную суть этих памятных дат. А если не понимать, не признавать и не верить, то зачем тогда отмечать?
Флешмоб не может создать реальное ощущение причастности каждого к нерушимости государственных символов.
Да и Соборность не бывает лишь на трибуне.
Истинная Соборность и чувство единения должно быть в головах политиков и граждан, а не только в календаре.
А этого пока нет.
22 января 2016 года.
P.s. За четыре года ситуация не изменилась. Особенно, в гуманитарной сфере.
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