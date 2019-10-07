День рождения Путина: поздравил ли Зеленский президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не поздравил президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 67 лет.

Как говорится на сайте президента РФ, его поздравили многие зарубежные лидеры и руководства международных организаций, однако поздравления от украинской стороны по состоянию на 15:30 нет.

Как известно, поздравления Путину от других стран обычно публикуются на официальном сайте Кремля.

Зеленский не поздравил Путина с днем рождения

В частности, Путина поздравили президенты Азербайджана, Беларуси, Сербии, Казахстана и другие.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает свой день рождения. Главе РФ исполнилось 67 лет. В прошлом году пятый президент Украины Петр Порошенко также не поздравил президента РФ с днем рождения.

На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что Владимира Путина уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе. OBOZREVATEL собрал несколько снимков, на которых можно заметить различия.

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