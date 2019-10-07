Главная Новости
7 октября • обновлено в 15:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

День рождения Путина: поздравил ли Зеленский президента РФ

830 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не поздравил президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 67 лет.

Как говорится на сайте президента РФ, его поздравили многие зарубежные лидеры и руководства международных организаций, однако поздравления от украинской стороны по состоянию на 15:30 нет.

Как известно, поздравления Путину от других стран обычно публикуются на официальном сайте Кремля.

Зеленский не поздравил Путина с днем рождения

Зеленский не поздравил Путина с днем рождения

Новости
Встреча Зеленского и Путина: у Лукашенка напросились в союзники

В частности, Путина поздравили президенты Азербайджана, Беларуси, Сербии, Казахстана и другие.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает свой день рождения. Главе РФ исполнилось 67 лет. В прошлом году пятый президент Украины Петр Порошенко также не поздравил президента РФ с днем рождения.

На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что Владимира Путина уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе. OBOZREVATEL собрал несколько снимков, на которых можно заметить различия.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Путин с горя напьется-ЗеМоника не поздравил.плак-плак.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Сергей, твои комменты жалки и убоги,прям неудобно за тебя.Лучше совсем не пиши.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
70rus xxx,и вместо ЗеМоники,его обслужишь ты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
активистам не знакомо элементарное воспитание.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
Мартененко Сергей, с какого горя?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
филипп филипыч,иди с горя напейся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel