Климкин придумал, как проучить Путина на День Победы

Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, такой план реален, поскольку Украина и вся Европа отмечают День победы над нацизмом 8 мая.

Климкин прокомментировал приглашения на празднование 9 мая, которые Кремль выслал президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Я не думаю, что Ангела Меркель поедет в Москву. У меня нет таких данных из Берлина и, зная ее, мне это сложно представить. Макрон сказал, что поедет. По Трампу нет окончательного подтверждения, но шанс тоже очень большой. По Джонсону я подтверждения тоже не слышал. Об этом много слухов из Лондона, но по-моему Борис еще не подтвердил", – сказал он.

По словам экс-главы МИД, в случае приезда западных лидеров в Москву президент России Владимир Путин попытается заключить с ними закулисную договоренность по Украине.

"Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как – в Москву едут а в Киев не едут?.. Там возникают угрозы, поскольку Путин попробует вокруг 9 мая согласовать свою версию, в которой Украина будет только частью. А потом убеждать Трампа. Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные", – подчеркнул украинский дипломат.

На вопрос, могут ли Трамп и Джонсон посетить Киев 8 мая, Климкин ответил: "Теоретически возможно. Я думаю, если они приедут, то возьмут "на борт" и Макрона. Для Макрона это критично. Он хочет нового партнерства по безопасности с Россией, это невозможно без того, чтобы понять, что будет происходить вокруг нас. Приедут ли? Шанс есть, но это будет очень непросто".

"Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить... Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая. Катастрофа, поскольку никто же не надеется, что они едут только венки там возлагать", – добавил экс-глава МИД.

kremlin.ru

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