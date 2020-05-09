День Победы на Донбассе: ветеранов поздравляют звезды спорта и благотворители

Накануне Дня Победы Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" традиционно поздравили ветеранов Донецкой области.
Благотворители и спортсмены побывали в Константиновке, Дружковке, Покровском и Константиновском районах, вручили участникам боевых действий подарочные наборы, послушали воспоминания о военных днях, посмотрели фотографии из семейных архивов.
К поздравлениям присоединились директор благотворительного Фонда София Мудрык, генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко и главный тренер Сергей Витер. "Поздравляю всех украинцев с 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне – великим историческим праздником! Особенные слова в этот день звучат для ветеранов, инвалидов, вдов, тружеников тыла и детей минувшей войны. Желаю им здоровья, благополучия, бодрости духа и мирного неба. Главная награда для них сейчас – забота. И для нас большая честь уделить им внимание, поблагодарить за бессмертный подвиг", – говорит София Мудрык.
Благотворителей и хоккеистов тепло встречали в каждом доме, рассказывали памятные истории, благодарили за заботу. "Меня, 19-летнего парня, война застала в городе Славута Хмельницкой области. В годы Второй мировой я воевал на Втором Белорусском фронте в качестве телеграфиста, а позже и пехотинца. Был в плену, дважды ранен, но все-таки дошел до конца войны и собственными глазами увидел полуразрушенный Рейхстаг со Знаменем Победы. Война – это ужас и страх. Но нам, несмотря ни на что, нужно было завоевать свободу. 9 мая 1945 года я попросил Бога прожить хотя бы еще лет 50, чтоб увидеть, как живет мой народ. И вот мы празднуем 75-летие Дня Победы. Хочу поблагодарить Бориса Колесникова за поддержку ветеранов. Он нас поздравляет ежегодно, за что ему большое человеческое спасибо. Борис Викторович занимает очень активную позицию во многих отраслях – занимается промышленностью, сельским хозяйством, помогает школам и больницам, я желаю, чтобы всегда и везде ему сопутствовали успех и удача", – рассказывает Михаил Афанасьевич Пилипенко, инвалид войны из Константиновки.
Напомним, Фонд Бориса Колесникова с 2018 года отреставрировал 16 мемориальных комплексов и братских могил в Донецкой области в рамках благотворительной акции "Твоим освободителям, Донбасс!", цель которой – сохранить культурное и историческое наследие страны. После окончания карантина Фонд продолжит работу по увековечиванию памяти героев Второй мировой войны.
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