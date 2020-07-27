Демонстранты под Офисом президента потребовали отменить отвод войск на Донбассе. Фото и видео

Возле Офиса президента в Киеве 27 июля состоялась акция протеста "Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант", которые выразили свое недовольство прекращением огня на Донбассе.

Как сообщает "Страна", на демонстрацию собралось около 2 тысяч человек. В свою очередь "Укринформ" пишет о нескольких сотнях участников (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца новости).

Акция протеста возле ОП против отвода войск на Донбассе. Telegram телеканала "Прямой"

Среди требований – отмена отвода войск, отмена запрета на разведку и диверсии, отмена дополнительного соглашения по прекращению огня, запрет на возобновление подачи воды в Крым, запрет на проведение выборов в ОРДЛО до перехода этой территории под контроль Украины, а также увольнение главы ОП Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и министра обороны Руслана Хомчака.

Акция протеста возле ОП против отвода войск на Донбассе Telegram телеканала "Прямой"

Один из лидеров "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус завил, что если требования не будут выполнены, то на День независимости состоится еще более масштабная акция.

Акция протеста возле ОП против отвода войск на Донбассе. Telegram телеканала "Прямой"

По завершению акции участники спели гимн и зажгли файеры, а затем направились к дому, в котором жил президент Владимир Зеленский в Мариинском парке.

Акция протеста возле ОП против отвода войск на Донбассе. Telegram телеканала "Прямой"

Акция протеста возле ОП против отвода войск на Донбассе. Telegram телеканала "Прямой"

Акция протеста возле ОП против отвода войск на Донбассе. Telegram телеканала "Прямой"

(Видео – Telegram "Страны")

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в понедельник, 27 июля, в 00:01 на Донбассе начался так называемый режим перемирия – полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения. Однако российские террористы почти сразу дважды успели нарушить его.